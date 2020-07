Satte dyster smitterekord – Donald Trump talte foran tusenvis

Samme dag som USA noterte seg for en ny rekord i antall nye koronasmittede, samlet flere tusen seg for å høre presidenten tale ved monumentet.

– Nådeløs kampanje

USA registerterte 57.232 nye smittetilfeller det siste døgnet. Det er en ny daglig rekord og skjer samtidig som antallet koronasmittede øker i flere delstater.

– Vi er vitne til en nådeløs kampanje for å utslette historien vår, ærekrenke heltene våre, slette verdiene våre og indoktrinere barna våre, sa Trump til de flere tusen tilhengerne som hadde møtt opp for å høre ham tale, ifølge New York Times.

STORT OPPMØTE: Ifølge amerikanske medier hadde tusenvis av Trump-tilhengere møtt opp på arrangementet. Foto: Tom Brenner

– Sinte demonstranter prøver å rive ned statuer, ødelegge våre helligste minnesmerker og slippe løs en bølge av voldelig kriminalitet i byene våre, fortsatte presidenten og viste til de voldsomme demonstrasjonene som har spredt seg etter dødsfallet til George Floyd i slutten av mai.

Få hadde munnbind

Til tross for ny smitterekord, viet ikke Trump mye oppmerksomhet til den pågående koronapandemien i talen sin. Han sørget imidlertid for å takke «legene, sykepleierne og forskerne som jobber utrettelig for å drepe viruset».

Få av de frammøtte tilhørerne bar munnbind, melder nyhetsbyrået AP. Det var heller ikke mye avstand mellom tilskuerne, som var kommet for å høre talen og se et patriotisk fyrverkeri.

FYRVERKERI: Presidenten sa på forhånd at han hadde stelt i stand et fyrverkeri få hadde sett maken til. Foto: Scott Olson

Alarmerende utvikling

Amerikanere har på forhånd blitt bedt om å tone ned feiringen, med tanke på smittesituasjonen i landet. Det skjer etter at minst fem stater som Alabama, Alaska, Kansas, Nord-Carolina og Sør-Carolina satte ny rekord i antall smittede på én dag.



Mange store byer som Houston, DAllas, Jacksonville og Los Angeles har også hatt en alarmerende utvikling av antall smittede de siste dagene, skriver New York Times.

Donald Trump planlegger å fortsette feiringen av USAs nasjonaldag i Washington D.C på lørdag med fyrverkeri og en militær flyoppvisning.

Ordføreren i Washington Muriel E. Bowser har imidlertid advart mot at arrangementet bryter føderale smittevernråd. Men Trump-administrasjonen som styrer den føderale eiendommen til National Mall, hvor fyrverkeriet skal finne sted, presset på for å gjennomføre feiringen.

(©NTB/ TV 2)