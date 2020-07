Julie (18) har aldri trent med laget – scoret historisk Rosenborg-mål

Det ble en drømmedebut for stortalentet Julie Blakstad som møtte sine nye lagkamerater torsdag.

Rosenborg Kvinner– LSK Kvinner 1–1

Se det historiske målet i Sportsnyhetene øverst!

Julie Blakstad signerte for Rosenborg på overgangvinduets siste dag, tirsdag. Torsdag ankom hun Trondheim og møtte sine nye lagkamerater. Hun ble tatt med i troppen mot regjerende seriemester LSK, til tross for at hun ikke har trent med laget ennå.

Det skulle vise seg å vær et smart trekk av RBK-trener Steinar Lein.

18-åringen ble i fjor kåret til årets talent i Toppserien, da hun spilte for Fart. I januar takket hun nei til et tilbud fra Chelsea, og tirsdag ble det klart at hun skulle spille for Rosenborg.

– Jeg kom til Trondheim i går (torsdag), det er veldig stas å få debuten allerede. Vi skulle gjerne hatt en seier, men vi jeg synes vi kommer bra tilbake i kampen, sier Julie Blakstad til TV 2.

– Hvorfor valgte du Rosenborg?

– Jeg syntes opplegget virket veldig positivt her. Det er en fin gruppe som har både unge spillere og rutinerte. Jeg har veldig stor tro på opplegget her.

– Det var stor interesse rundt deg?

– Ja, det stemmer. Jeg følte Rosenborg var riktig steg for meg nå, sier Blakstad.

FEIRING: Julie Blakstad feirer sitt første mål for Rosenborg. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Var ønsket av Lillestrøm

65 minutter var spilt da Blakstad ble byttet inn. Lillestrøm ledet 1-0 og trønderne slet med å skape sjanser. 14 minutter senere var det historiske øyeblikket et faktum. 18-åringen fikk ballen langs venstresiden og slo ballen inn mot mål. Det som skulle være et innlegg endte i målet til LSK, etter at keeperen fomlet den i mål.

Lillestrøm-trener Hege Riise innrømmer overfor NRK etter kampen at Lillestrøm også ønsket seg stortalentet.

– Vi ønsket Julie som mange andre, men hun valgte å dra til Rosenborg.

Saken oppdateres med intervjuer fra Koteng Arena!

Flere kjente på tribunen

Flere kjente personer fra Rosenborgs herrelag hadde tatt turen til Lade for å få med seg den historiske kampen hvor Rosenborgs kvinnelag spilte sin første offisielle fotballkamp.

Daglig leder Tove Moe Dyrhaug, nysignerte Torgeir Børven og styreleder Ivar Koteng var blant gjestene. Sistnevntes firma kjøpte i fjor rettighetene til stadionnavnet, Koteng Arena.

Rosenborg innehar nå det mestvinnende laget på både herre- og kvinnesiden etter at Ørn byttet ut de gule draktene med hvite. Noe som har skapt stor entusiasme rundt klubben.

De siste årene har klubben mistet nøkkelspillere som Guro Reiten og Ingrid Syrstad Engen til LSK. Nå kan det se ut til at denne trenden er historie. Den siste måneden har klubben gjort flere store signeringer. Kristine Minde (Wolfsburg) og Lisa-Marie Utland (Reading). Julie Blakstad valgte også Rosenborg over LSK, når hun signerte for Rosenborg tidligere i uken.

PÅ PLASS: RBK-styreleder Ivar Koteng var på plass under RBK-kvinnenes første kamp. Foto: Ole Martin Wold

Alt lå til rette for en festaften i Trondheim, men det tok ikke lang tid før LSK viste at de har tenkt å henge i toppen også i år.

Det var kun spilt elleve minutter da Löfwenius sendte bortelaget i ledelsen. En corner ble slått langt bak i feltet og RBK-keeper Nøstmo feilberegnet. Til slutt fikk Löfwenius en fot på ballen og sendte den i mål.

– Det er en tøff og jevn første omgang. Det ble mange dueller og balltap begge veier, sier LSK-trener Hege Riise til TV 2.

Ti minutter før slutt skulle det endelig lykkes for RBK. Nysignerte Julie Blakstad sendte et innlegg mot målet, ballen gikk rett i mål, etter at LSK-keeperen fomlet ballen i mål.

– Jeg er stolt over jentene som tør å ta vare på ballen og spille den fotballen vi ønsker. Alt i alt er jeg brukbart fornøyd, selv om vi ønsker tre poeng på hjemmebane sier RBK-trener Steinar Lein til TV 2.

Dermed sikret Rosenborg seg et sterkt uavgjortresultat mot den regjerende seriemesteren.