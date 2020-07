Magnus Carlsen mistet internett – vant likevel første finalerunde

For i det andre lynsjakkpartiet mellom Magnus Carlsen og Anish Giri røk nettverksforbindelsen til nordmannen i om lag to minutter.

Heldigvis for Carlsen kom han på nett igjen, og like etter dro han det i land etter sterkt spilt. Det gjorde at han vant den første av finalerundene i Chess Masters.

– Det var en formidabel prestasjon etter starten på partiet. Det ene er at tiden går, men det andre er stresset og presset som følger med. Det er et stort handikap å spille med ett eller halvannet minutt mindre, sier TV 2s sjakkekspert Hans Olav Lahlum.

Det skjer bare noen dager etter Carlsen tapte et parti med vilje i semifinalen mot Ding Liren etter at kineseren mistet intenettforbindelsen i partiet før og Carlsen vant, til tross for at det var på vei mot remis.

Giri lot cirka et halvminutt gå mens Carlsen var uten internett.

– Er det én spillere som er på et lavere nivå, vil sjansene bli dårligere med 3,5 minutter i stedet for fem minutter. Da er det plutselig fordel for Carlsen at betenkningstiden ble kortet ned. Slik jeg oppfatter situasjonen, så tok Giri en sportslig vri ved å ta en tenkepause før klokken ble helt utjevnet. Det synes jeg er en sportslig løsning, vurderer Lahlum.

– Verre for ham

Carlsen tror imidlertid at Giri ikke ventet, men trengte tid til å ta trekket.

– Jeg tror det nesten var verre for ham og at han ble mer preget av det. Jeg tror han ble litt satt ut av bare å sitte der og vente. Jeg tror han synes det var ubehagelig at jeg spilte et så skarpt åpningssystem i tillegg. Jeg har gitt ham god motivasjon med svarte brikker og et par minutter, så sitter han der og vet ikke hva han skal gjøre, sier Carlsen til TV 2.

Nordmannen mener Giris spill etter internettbruddet til Carlsen var «under enhver kritikk».

– Jeg så bare at det var to minutter igjen, så da var det greit. Det var fortsatt nervøst, men tiden var heldigvis ikke noe problem, sier Carlsen smilende.

– Jeg tenkte først og fremst at det var flaks at internett gikk så tidlig, så jeg hadde fem minutter til å komme meg på nett igjen. Det er en litt absurd situasjon selvfølgelig.

Svarte brikker

Carlsen startet med svarte brikker i første parti, og greide remis i det som var en komplisert stilling. Dermed sto kamphanene likt før de barket løs i andre parti.

Der festet nordmannen et overtak der han oppskriftsmessig vant med de hvite brikkene.

I tredje parti hadde nederlandske Giri mulighet til å krige seg inn i kampen, men måtte nøye seg med et remis. Carlsen hadde dermed alle muligheter til å avgjøre kampen i det fjerde partiet med de hvite brikkene.

Det gjorde han ikke. Giri spilte smart og klarte remis mot Carlsen. Det betydde lynsjakk, og det var Giri som fikk starte med hvite brikker.

– Det var en enkel regnefeil, sa Carlsen om det fjerde partiet der han kunne avgjort.

– Jeg trodde jeg hadde regnet ut alle muligheter, men så var det eller annet som hadde gått meg hus forbi. Tanken min var at partiet skulle være over med en gang, men det viste seg å være feil, sa han.

Lynsjakk og seier

I første parti av lynsjakken reddet Carlsen remis etter en svak start.

Som om ikke kampen var dramatisk nok fra før, røk Carlsens nettverksforbindelse midt i andre lynsjakkparti, men avbruddet ble heldigvis av det korte slaget.

– Det fikk fra å være en match hvor jeg hadde fullstendig kontroll, til at alt det ble kastet ut av vinduet, medgir Carlsen.

Men nordmannen dro det i land. Med hvite brikker i siste lynsjakkparti tok han seieren etter imponerende spill.

Magnus Carlsen ankom finalerundene etter å ha slått ut kinesiske Diren Ling i semifinalene etter kun to kamper. Dermed fikk den norske sjakklegenden en hviledag før finalerundene braket løs fredag.

Det fikk ikke Anish Giri. Han kom fra tre kamper mot Jan Nepomnjasjtsjij i sin semifinale, som ble avgjort etter lynsjakk.

Neste finalerunde spilles lørdag.

