Carlsen-kommentaren gjør studio urolig: – Ikke veldig tillitvekkende

– Da kommer vi til å sitte med hjertet i halsen i morgen også, humrer TV 2s sjakkprogramleder Fin Gnatt av svaret han får av Magnus Carlsen.

I om lag to minutter i det siste lynsjakkpartiet i første finalerunde av Chess Masters fredag kveld var Magnus Carlsen uten internettforbindelse, men nordmannen kom seg på nett igjen og vant åpningsdagen mot Anish Giri.

Carlsen var iskald om situasjonen i TV 2-intervjuet i etterkant. Han virker å være like avslappet om internettforbindelsen før lørdagens finalerunde.

– Det er litt vanskelig, for det handler bare om å ha backup egentlig. Problemet her er at nettet i dette huset er mobilbasert, så det er sikkert mange flere her i helgene enn ellers. Det er mer trafikk og mer ustabilt, antar jeg. Det er ikke noe som er så veldig lett å løse, så jeg må bare ha mange mobilnett å velge mulig, så jeg har flere alternativer, sier han.

Magnus Carlsen, som spiller Chess Masters fra Danmark for å kunne promotere en av sine sponsorer, forteller at han fullførte fredagens avsluttende parti på et annet nett enn han startet med.

– Nå føler jeg at den internettforbindelsen kommer til å prege oss mer enn Magnus. Det var ikke veldig tillitvekkende den informasjonen han delte, sier TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer muntert.

Det ble en dramatisk åpning på finalerunden. Carlsen mener han var grunnen til at det var hans feil som gjorde at motstanderen yppet seg.

– Jeg hadde håpet det skulle være ganske mye mindre underholdende enn det ble, men det er et format som fort kan gi masse spenning. Jeg håper å få en enklere lørdag. Vi får se, sier Carlsen.

I sommer ble det gjort endringer på regelverket som gjør at klokken ikke stilles tilbake dit klokken var da internettforbindelsen forsvant.

Da Ding Liren mistet internett i semifinalen mot Magnus Carlsen og tapte et parti som etter alt å dømme ville blitt remis, tapte Carlsen med vilje.