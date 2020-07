Liverpool-kollapsen mot City gir Nyland håp

Se Liverpool-Aston Villa fra kl. 17

Liverpool har gjennomført en nær plettfri sesong i Premier League. Motstander etter motstander er blitt malt i stykker av Merseyside-laget. I vår har de første antydningene til svakhetstegnen vist seg. Sesongens første Premier League-tap ble etterfulgt av cup-exiter mot Chelsea og Atletico Madrid.

Likevel var det aldri spenning om hvilket lag som skulle gå til topps i Premier League. Tidligere i uken sto Manchester City-spillerne æresvakt for Liverpool. Så fulgte de opp med å rundjule seriemesteren.

Det gir Aston Villa-keeper Ørjan Håskjold Nyland håp før søndagens oppgjør.

– Det kan være vi møter et litt skarpere Liverpool på søndag. Da må vi matche det i arbeidsinnsats og mentalitet. Jeg håper vi kan produsere litt mer fremover og med ballen selv, slik at vi kan skape problemer for dem. Vi vet det blir tøft, og vi vet hvilke kvaliteter de har. Men det er mulig å få brudd på dem, og det er mulig å score på dem. Det så vi mot Manchester City, sier han til TV 2.

Nordmannen er ikke overrasket over at Liverpool fikk det tøft i kampen etter at tittelen ble sikret.

– Jeg tenker heller at det er en naturlig reaksjon etter at de nettopp har vunnet tittelen. De hadde nok en litt annerledes uke inn mot den kampen. Det gjør at det blir mye vanskeligere. Nå har de restituert noen dager før mot oss. Det blir sikkert et litt annet lag som kommer på banen enn mot Manchester City.

– Har vært litt tynt

Nyland har stått samtlige Villa-kamper etter koronapausen. Poengfangsten har vært mager til tross for at laget har sett bedre ut defensivt.

– Jeg har ikke hatt alvorlig mye å gjøre. Det meste jeg hadde å gjøre var mot Chelsea. Ellers er det bare distribusjon med beina og kommunisere med lagkameratene for å skape enklest mulige arbeidsforhold. Jeg har ikke blitt utfordret så mye, men Chelsea-kampen er kanskje den beste med tanke på antall involveringer, forteller Nyland.

Fremover er det kun blitt to scoringer på de fire kampene. Nyland innrømmer at det til tider kan være frustrerende å se at det lugger fremover på banen.

– Ja, men samtidig må vi bli bedre på å sette oss i gode angrepsposisjoner. Vi må få de offensive spillerne på ballen og skape overtall. De må settes i posisjoner hvor de kan utfordre motstanderne mer i én-mot-én eller to-mot-én-situasjoner. Det har vi egentlig vært flinkere til tidligere. Det har vært litt tynt i de fire kampene vi har spilt nå. Jeg håper og tror at det endrer seg nå. Nå møter vi bedre lag, så det kan være større rom å boltre seg i. Det må vi utnytte, sier han.

– Man er selvfølgelig nervøs

Etter flere solide kamper i ligacupen var planen at Nyland skulle få sjansen mot Chelsea i serien. Så traff koronaviruset Europa med full kraft.

– Jeg visste at jeg hadde gjort det ganske bra i ligacupen og fikk vist frem det jeg kunne der. Så kom vi til Chelsea-kampen som skulle vært i det ligaen ble avbrutt. Jeg fikk signaler om at vi kom til å bytte. Helgen før hadde vi tapt 0-4 mot Leicester. Vi hadde hatt en periode uten seier. Den forrige seieren kom 2. juledag mot Watford. Vi var inne i en tung periode, og han ville bytte litt. Det satte jo jeg pris på. Jeg hadde jobbet godt hele veien og ventet på min sjanse. Det var litt kjedelig at korona skulle komme akkurat da, forteller han.

Volda-karen brukte pausen godt.

– Sånn sett gjorde det ikke noe. Jeg fikk ekstra lang tid til å forberede meg. Selv om treningsanlegget ble stengt, gjorde jeg de rette valgene.

Nå ser han frem til seks svært avgjørende kamper i bunnstriden. 29-åringen liker når det står mye på spill, men kjenner også på presset.

– Ja, en føler alltid på det. Nå spiller vi for tilværelsen i Premier League, og vi vet jo hva som står på spill. Man merker jo det, selv om man kanskje hadde merket det enda mer med fans på tribunen. Å spille viktige kamper er gøy. Man er selvfølgelig nervøs, men det er sunt å være det. Man kan bruke det til noe positivt. Det må være en spenning for at man er ekstra skjerpet, sier han.

– Skal bli greit å besøke en frisør igjen

Og slik han ser det, har Aston Villa gode muligheter til å redde plassen.

– De er absolutt til stede. Det er andre lag rundt oss som ikke presterer noe bedre enn det vi gjør. Det blir et jevnt race helt inn. West Ham skaffet seg en liten luke etter seieren mot Chelsea. Det handler om å vinne kamper. Vi vet at det er mange lag rundt oss som har et tøft program, inkludert oss selv. Det er seks finaler fremover. Vi må gjøre det beste ut av hver kamp og vet at vi kan utfordre de fleste på en god dag, sier han offensivt.

Det tette kampprogrammet passer nordmannen ypperlig.

– Jeg liker egentlig at kampene kommer tett. Man kan bli ferdig med kampen man har spilt og jobbe inn mot neste. Man slipper å vente lenge inn mot neste for å jakte på nye poeng. Men man blir litt utladet når det er mange kamper på kort tid. Det er et ekstremt fokus man går inn med før og etter kamp. Vi har hatt bra med tid og har bodd på hotell. Vi har hatt turneringsfølelse rundt kampene våre. Det har vært veldig lite forstyrrelser fra omgivelsene, selv om det er vanskelig å være vekke fra familien. Det er et modus jeg er vant med fra U21-sluttspill med Norge, forteller han.

Med strenge restriksjoner, er det ikke alt Nyland får tid og lov til. Hårsveisen har sett sine bedre dager.

– Det er ikke helt optimalt. Sist jeg klippet håret var før lockdown. Nå lot jeg kona gå over med barbermaskin halvveis inn i lockdown for at det ikke skulle bli altfor gale. Det blir greit å besøke en frisør igjen snart, humrer han.