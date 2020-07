Lillestrøm vant i serieåpningen: – Oppleves nok som veldig spesielt for supporterne

Grorud – Lillestrøm 0–1

Da Lillestrøm forrige sesong rykket ned fra Eliteserien var det klubbens første nedrykk siden 1966, da rykket de ned til 3. divisjon. Helt siden 1975 hadde Fugla bitt seg fast på øverste nivå.

Etter den dramatiske kvaliken mot Start var nedrykket et faktum. I 2020 ble Rosenborg og Molde byttet ut med Grorud og Øygarden.

– Jeg tror det oppleves veldig spesielt for supporterne. For det første kan de ikke komme på kamp, og for det andre husker nok ikke veldig mange av supporterne våre noe annet enn Eliteserien. Det er dem dette er rarest for, sier LSK-trener Geir Bakke til TV 2 etter åpningskampen.

Den tidligere Sarpsborg-treneren ble hentet inn før årets sesong for å sørge for Fugla tar seg tilbake til Eliteserien på første forsøk. Fredag var den første av 30 kamper.

På motsatt side sto Grorud som etter forrige sesong befant seg helt i motsatt ende av følelsesregisteret enn Fugla. Kampen mot Lillestrøm ble deres første på nest øverste nivå.

– Akkurat nå er jeg litt skuffet. Vi hadde både håp og tro om at vi skulle ta med oss et poeng fra åpningskampen. Jeg er skuffet over at vi ender opp med null poeng, sier Grorud-trener Eirik Kjønø til TV 2 etter kampen.

Vokste opp i Groruddalen

Gultrøyene fra Groruddalen limte seg fast foran eget mål og nektet gjestene fra Romerike sjanser. I 65 minutter holdt de unna, men til slutt raknet det.

Daniel Gustafsson satte på turboen langs høyre side og pisket ballen inn foran mål, der kom Fredrik Krogstad og sklei ballen i mål.

BETYDDE MYE: For Fredrik Krogstad betydde kampen litt ekstra. Foto: Fredrik Hagen

For 25-åringen betydde scoringen litt ekstra, ettersom flere av kompisene hans spiller for Grorud. Han vokste selv opp på Linderud som ligger i Groruddalen, og ble imponert over det Grorud viste mot dem.

– Jeg hadde nok fått hørt det fra kompisene mine om vi ikke vant i dag. Da hadde de hatt noe å ta meg på resten av livet. For meg er dette kanskje årets viktigste kamp, sier matchvinneren.

– Grorud kommer til å hevde seg i Obos-ligaen, det er det ingen tvil om, sier Krogstad.

– Jeg ønsker å spille denne klubben opp igjen

Lillestrøm viste muskler da de etter nedrykket signerte ny kontrakt med nøkkelspilleren Thomas Lehne Olsen. En avgjørelse han ikke brukte lang tid på.

– Jeg har veldig tro på denne klubben, jeg ønsker å spille dem opp igjen, sier Lehne Olsen om valget han tok.

Det ble ingen mål på 29-åringen fra Moelv som har presset på seg med å skyte laget opp igjen.

– Vi har greit med sjanser i dag, jeg burde nok scoret et par. Men det er deilig å få unnagjort første kamp med seier, sier han.

– Hvordan var det å spille i Obos-ligaen med LSK da?

– Det er tøffe taklinger og munnhuggeri. Det er Obos-ligaen, sier Lehne Olsen.

Slik endte de andre kampene

Sandnes Ulf – Øygarden 4–3

Åsane – Sogndal 1–4

KFUM – Jerv 2–1

Ull/Kisa – Strømmen 4–0

Tromsø – Raufoss 1–0

Stjørdals/Blink – Ranheim 2–3

Grorud – Lillestrøm 0–1

HamKam – Kongsvinger 1–0 (Kampen pågår fortsatt)