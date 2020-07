Solskjær med dårlige overgangsnyheter

Ole Gunnar Solskjær forbereder United-supporterne på et rolig overgangsvindu.

Manchester United - Bournemouth ser du på TV 2 fra klokken 15.30 lørdag.

Begrepet "Silly Season", gjør seg neppe gjeldene for 2020 versjonen av sommerens overgangsvindu.

I alle fall for Manchester United, hinter Ole Gunnar Solskjær. Fansen som håper på noen skikkelige storfisker inn portene på Old Trafford, venter kanskje forgjeves.

– Det kommer til å bli et merkelig overgangsvindu. Tror kanskje ikke jeg forventer mange store overganger, sier Solskjær.

Manchester United er en av klubbene i Premier League som har størst finansielle muskler, til tross for Covid-19 pandemien som lager økonomisk trøbbel for klubber verden over.

Tidligere har den norske manageren uttalt at "det kan komme en situasjon vi kan utnytte", med henvisning til sommerens overgangsvindu. Nå virker det som Solskjær har moderert seg litt.

– Vi vet ikke hvordan markedet kommer til å være. For oss handler det om å være mer stabil. Vi har vært for inkonsekvente. Denne sommeren handler om å få stabilisert ting, både på og utenfor banen.

– Den gode, gamle Manchester United-mentaliteten må gjelde nå

Etter at Solskjær tok over, har han rensket opp i stallen. Tilnærmingen til hvem som skal kunne ikle seg den røde trøyen, vil fortsatt være den samme.

– Jeg er litt gammeldags av meg når det kommer til verdier. Enten er man inne, eller ute. Døren er åpen eller lukket. Om en spiller ikke føles som den rette spilleren for Manchester United, da signerer vi ikke han, selv om spilleren vil. Eller om vi har en spiller på laget som ikke ønsker å bidra og har laget og fellesskapets beste i sin interesse, da lar vi han gå.

– Valgene man tar hver eneste dag, vil avgjøre om man er en Manchester United-spiller, eller ikke. Jeg håper og tror at jeg alltid vil være tro mot mine prinsipper og verdier, sier Solskjær.

Manchester United er inne i en god periode. Solskjærs mannskap har gått 15 kamper uten å tape i alle turneringer. Nå gjelder det å holde på kontinuiteten.

– Den gode, gamle Manchester United mentaliteten må gjelde nå. Vi må angripe hver kamp som en cupfinale. Hver kamp er en sjanse for oss til å vinne tre poeng. Det spiller ingen rolle om motstanderen er Manchester City, Liverpool, Bournemouth, Southampton, Crystal Palace eller Everton. Vi må gå inn i hver kamp med samme fokus.

