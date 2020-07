Nødssituasjon på redningsskipet «Ocean Viking» – Sikkerheten til mannskapet kan ikke garanteres

180 migranter og flyktninger befinner seg om bord på «Ocean Viking», som er reddet i tre ulike aksjoner. De siste dagene har situasjonen om bord vært urolig blant passasjerende, men fredag forverret den seg såpass at mannskapet erklærte unntakstilstand.

Bakgrunnen for unntakstilstanden er at en gruppe på 44 migranter prøvde å presse skipet til havn. Skipet har vært ute til havs i lang tid fordi Italia truer med å beslaglegge skipet dersom det legger til kai.

– Situasjonen om bord har forverret seg til det punktet at sikkerheten til de 180 overlevende og mannskapet om bord kan ikke lenger garanteres, skriver organisasjonen SOS Méditerranée i en pressemelding.

Mannskapet om bord forskanset seg for å sikre videre drift. Dermed er de fleste ansatte evakuert fra dekk, og migrantene er uten mat og tilsyn.

Kapteinen, som er norsk, har sendt en nødmelding til italienske myndigheter for å be om bistand.

– Vi kan bekrefte at kapteinen er norsk og at skipet seiler under norsk flagg, sier Laura Garel, presseansvarlig i SOS Mediterranee til TV 2.

SEILAS: Redningsskipet «Ocean Viking» har et mannskap på ni personer. En er fra Polen, en er fra Tsjekkia, seks er fra Filippinene og kapteinen er norsk. Foto: AP

Oppleves som truende

Daglig leder Trym Jacobsen i Hoyland Offshore forteller at «Ocean Viking» har et mannskap på ni. I tillegg jobber 24 personer fra den humanitær organisasjon SOS Méditerranée med å ta seg av migrantene.

– De som jobber operativt på dekk med migrantene er i en ubehagelig situasjon. Det er bakgrunnen for at mannskapet valgte å skjerme seg for å kunne sikre kontroll på båten, sier Jacobsen.

– Har mannskapet opplevd situasjonen som truende?

– Organisasjonen som jobber på dekk har sagt at de opplever situasjonen som truende. Under normale omstendigheter er det hjelpeorganisasjon som skal håndtere slike situasjoner, men når det går på totalsikkerheten må kapteinen og rederiet bli involvert, sier Jacobsen.

Nødmeldingen ble sendt til italienske myndigheter klokka 15.30 fredag.

NØDMELDING: Daglig leder Trym Jacobsen i Hoyland Offshore forteller at «Ocean Viking» sendte ut en nødmelding til italienske myndigheter for å be om bistand. Foto: Frode Hoff / TV 2

Stengt av broen

Mannskapet har låst seg inne på broen.

– Overbygningen har blitt låst av hensyn til sikkerheten til mannskapet. Vi er avhengig av å ha et operativt mannskap, sier den daglige lederen.

Hoyland Offshore har ikke fått melding om at noen er skadd. Nå håper de på en snarlig løsning med italienske myndigheter.

– Mannskapet er redde for at situasjonen skal eskalere, så derfor legger vi press på italienske myndigheter om å få legge båten til kai, sier Jacobsen.

Foreløpig har ikke skipet fått annen instruks enn å forholde seg i ro.

Utenriksdepartementet opplyser til TV 2 at de er kjent med hendelsen, men at de foreløpig ikke har en rolle i saken.

Situasjonen forverret

Skipet har syv ganger bedt om tillatelse til å gå i havn hos maltesiske og italienske myndigheter, men det har resultert i avslag hver gang.

Det var hjelpeorganisasjonen SOS Méditerranée som først sendte ut en pressemelding om at situasjonen hadde forverret seg.

Fakta om Ocean Viking Ocean Viking er et 69 meter langt lasteskip som seiler under norsk flagg.



Skipet driftes av SOS Méditerranée.



Det er i Middelhavet for å gjennomføre søk- og redningsoppdrag på vegne av organisasjonen.



Ocean Viking har et mannskap på 31 personer, er utstyrt med en medisinsk klinikk og fire høyhastighets redningsbåter.



Redningsskipet har kapasitet til å frakte opptil 200 migranter. Kilde: NTB

De forteller at situasjonen ble utløst av den raske forverringen av den mentale helsen til noen av migrantene om bord.

Særlig gjelder dette en gruppe på 44 personer som mannskapet ba om en medisinsk evakuering for fredag formiddag.

– De 44 personene som vi ba om hjelp for, er i en tilstand av akutt mental nød. De uttrykte at de hadde intensjoner om å påføre seg selv og andre, inkludert mannskapets medlemmer, skade, og uttrykte selvmordstanker, skriver organisasjonen.

Ifølge organisasjonen er hendelsen om bord på «Ocean Viking» ekstrem, og ikke noe de har opplevd tidligere.

Forsøk på å hoppe over bord

Torsdag hjalp frivillige to migranter som hadde hoppet over bord fra beredskapskipet i Middelhavet.

Ytterligere tre migranter hadde planer om å hoppe, men de ble holdt tilbake av mannskapet og andre overlevende.

– Flere av de om bord har opplevd mye som gjør at de er helt på bunn mentalt. Flere har blitt banket opp i mottakssenteret for migranter, blant annet har to personer blitt slått med stålrør. Dette skaper en situasjon som gjorde at vi måtte sende ut SOS, sier presseansvarlig Laura Garel i organsisasjonen.

SOS Méditerranée er en europeisk, maritim-humanitær organisasjon som jobber med å redde liv til sjøs, og for tiden opererer i Middelhavet i internasjonale farvann nord i Libya.