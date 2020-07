Nakstad med klemmeadvarsel

Fredag sa overlege i FHI Are Stuwits Berg til VG at FHI igjen åpner opp for at man kan gi en kompis, en venn eller en kjæreste en klem.

– Vi har vært ganske strenge i starten av utbruddet med at man skal holde en meter til alle utenfor din egen husstand, men så lavt som smittetallet er nå tenker jeg det er greit å gi en klem til nære venner, sa overlege Are Stuwits Berg i FHI til avisen.

Kom med presisering

Kort tid etter så FHI seg nødt til å komme med en presisering om at man ikke kan klemme alle man vil.

Det er også det klare budskapet fra assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Vi har fortsatt et råd som både FHI og Helsedirektoratet stiller seg bak, om at man kan klemme de man bor med, kjæresten sin eller bestevennen sin. Men ingen andre, sier han til TV 2.

Dette er unntaket

Nakstad påpeker at det ikke har kommet noen endringer på disse rådene i dag.

– Det har vært litt frem og tilbake og forvirring i dag hva gjelder nærkontakt med andre. Men det er fortsatt sånn at FHI og Helsedirektoratet er helt enige om at man må holde avstand til hverandre. Unntaket er de man bor sammen med eller kjæresten og bestevennen sin, sier Nakstad og legger til:

– Det er altså kun snakk om én person. De andre bør man ikke klemme og håndhilse på og holde én meters avstand til.