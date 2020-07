Rasismeskandelen i Sverige: Dommer utestenges resten av sesongen

Det slo ned som en bombe i Sverige da Östersund-keeper Aly Keita fortalte i en podkast at han hadde opplevd en rasistisk kommentar fra en dommer i Allsvenskan.

Dommeren det var snakk om var Martin Strömbergsson. Allerede samme dagen gikk dommersjef Stefan Johannesson ut og sa at Strömbergsson ikke skulle dømme før de hadde gjennomført en intern granskning.

Resultatet av denne er nå klar. Strömbergsson dømmer ikke mer i Allsvenskan denne sesongen, det skriver Expressen fredag.

– Basert på det som har skjedd, er det ikke aktuelt at Martin Strömbergsson dømmer noen kamper denne sesongen, sier dommerkomiteens leder Peter Ekström i en pressemelding fra det svenske fotballforbundet.

Generalsekretær i det svenske fotballforbundet, Håkan Sjöstrand er glad for at Keita turde å stå frem med historien sin.

– Det føles bra at vi har undersøkt hendelsen grundig og snakke med alle involverte. Vi føler oss trygge på den vurderingen vi har tatt. Det er bra at Aly Keita turde å fortelle om opplevelsen sin, vi må tørre å snakke om disse spørsmålene i svensk fotball, sier Sjöstrand.

Fikk beskjed om å stille seg i målet, slik at fansen kunne kaste bananer

Det var i en podkast som Östersund selv lager keeperen valgte å fortelle historien han hadde opplevd på banen i 2019.

– En dommer sa til meg forrige sesong at jeg skulle slutte å prate og gå tilbake til målet, slik at de kunne kaste bananer på meg, sa Keita i podkasten.

33-åringen er født i Sverige og har bodd der hele livet. Hans far er fra Guinea, mens moren er norsk.

– Han sa unnskyld etterpå og fortalte at det ikke var ment slikt. Jeg svarte dommeren at det var veldig rasistisk sagt og at det er ikke er noe jeg tillater. Jeg tenkte det var helt sykt at en dommer sa noe slikt. Det tok litt tid før jeg forstod hva han sa, men senere ble jeg veldig sint, sa Keita.

– Jeg vil ikke at noen andre skal oppleve noe slikt

Sisteskansen utdypet til avisen og sier at dommeren tok ham inn i dommergarderoben etter kampen hvor han beklaget og ga spilleren en klem. Noe Keita syntes var bra gjort, men:

– Jeg vil ikke at noen andre mørkhudede skal få oppleve det jeg opplevde. Ingen skal behøve å oppleve noe slikt, hverken på eller av banen, sa Keita til Expressen.

Strömbergsson skal ha beklaget seg overfor Keita under og etter kampen. Han skal også ha tatt kontakt med keeperen etter podkasten. Overfor Expressen understreket han at han la seg helt flat.

– Jeg var helt knekt etter at jeg sa det. Det ble helt feil. Det har vært viktig for meg å si unnskyld. Jeg er utrolig lei meg, det ble helt feil, sier dommeren til avisen.