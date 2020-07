Ansatte anklages for å ha hatt sex med folk i isolasjon på hotell

I delstaten Victoria i Australia har smittet blusset opp for alvor.

Nå mener myndighetene at mange av tilfellene kan knyttes tilbake til hoteller som brukes til å sette reisende fra utlandet i karantene.

Australske myndigheter har startet opp en etterforskning for å komme til bunns i en rekke anklager som sier at hotellets ansatte har brutt de strenge smittevernreglene.

En sikkerhetsvakt har blant annet hevdet at de ansatte har hatt sex med personer som har sittet i isolasjon, skriver australske 9 News.

Ifølge CNN har statsminister Daniel Andrews bestemt å bevilge nesten 20 millioner norske kroner til etterforskningen. Han har tidligere bekreftet at man har sett brudd på smittevernreglene på karantenehotellene.

– Helt uakseptabelt

Australske myndigheter har bestemt at alle som kommer til Australia fra utlandet er påbudt å sitte 14 dager i karantene på hotellene. Så langt har omkring 60.000 reisende benyttet seg av ordningen, skriver australske 9 News.

Australske ABC News har meldt at 31 smittetilfeller kan knyttes til hotellet Melbourne's Stamford Plaza og at en rekke andre tilfeller kan spores tilbake til hotellet Rydges on Swanston.

– Det er lysende klart at det som har foregått her er helt uakseptabelt. Vi må finne ut akkurat hva som har skjedd, sa Andrews i en uttalelse gjengitt av CNN.

Delstaten Victoria har opplevd en markant økning av smittede de siste ukene. Det har ført til at myndighetene har innført ny «lockdown» i deler av storbyen Melbourne.

Victoria bekreftet 66 nye smittetilfeller fredag, og har snart hatt 2500 bekreftede tilfeller.

En rekke anklager

Ifølge 9 News, omhandler anklagene at noen av de ansatte har hatt sex med gjester i isolasjon.

Helseminister Greg Hunt bekrefter foreløpig ikke anklagene.

– Hvis det er sant, er det helt og holdent uakseptabelt, sier Hunt, ifølge CNN.

I tillegg skal vaktene som jobber på hotellet ha fått svært lite trening før de startet i jobben. En sikkerhetsvakt skal blant annet ha fortalt at han bare fikk fem minutters opplæring.

Anklagene går også på manglende smittevernutstyr, da ansatte har fortalt at de kun fikk ett sett med masker og hansker, som skulle vare en hel arbeidsdag.