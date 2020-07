Slår tilbake mot anklagene

Prins Andrew nekter for at han har prøvd å motarbeide FBIs etterforskere i Jeffrey Epstein-saken.

Det kommer frem i et intervju med Sky News.

I forbindelse med Ghislain Maxwell sin pågripelse torsdag, har anklagene mot britiske prins Andrew igjen blitt aktualisert.

Anklaget for overgrep

Prinsen har tidligere blitt anklaget for flere seksuelle overgrep av Virginia Roberts Giuffre. Hun hevder at hun ved tre tilfeller i 2001 hadde sex med prinsen. På dette tidspunktet var hun 17 år gammel.

Giuffre hevder at overgrepene skjedde i regi av Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell.

Prins Andrew har nektet for alle anklager.

Brad Edwards representerer 55 kvinner som hevder at de har blitt misbrukt av Jeffrey Epstein. Han sier i et intervju med Sky News at han ved tre anledninger har forsøkt å få prinsen til å fortelle det han vet om saken, men at han nekter.

– Fullstendig forvirret

Nå slår prinsen hardt tilbake.

Ifølge Andrews advokater har prinsen tilbudt seg å prate en rekke ganger, men at dette har blitt avvist av Justisdepartementet i USA.

– Vi har kontaktet Justisdepartementet to ganger den siste måneden, men ikke fått noen respons. Derfor er vi fullstendig forvirret over departementets tilnærming. Dessuten vil en forespørsel fra et kommersielt advokatfirma aldri bli det samme som en forespørsel fra myndighetene, sier en talsperson for Andrew til Sky News.

Ber prinsen ta kontakt

Storbritannias statsminister Boris Johnson uttalte i et intervju med radiostasjonen LBC fredag at det ikke har kommet en offisiell forespørsel fra amerikanske myndigheter om å prate med prins Andrew.

Under en pressekonferanse torsdag sa statsadvokaten i saken at de holdt døren åpen for prins Andrew.

– Vi ønsker at prins Andrew skal komme inn og prate med oss. Våre dører er åpne, og vi ønsker at han skal få muligheten til å gi sin forklaring, sa Strauss.