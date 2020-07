Tusenvis ventet på Trump-arrangement – masker og avstand er valgfritt

Lørdag 4. juli er USAs nasjonaldag. Men på grunn av koronapandemien har lokale myndigheter frarådet å samles i store folkemengder.

Fredag tjuvstarter Donald Trump likevel feiringen i nasjonalparken Mount Rushmore med et fyrverkeri «som få har sett maken til», ifølge presidenten.

Bekymret for smitte

Over 7000 mennesker er ventet, og ifølge nyhetsbyrået AP vil ikke regelen om sosial distansering overholdes og det vil være valgfritt å ha på seg maske.

Stammer i regionen har uttrykt bekymring for at arrangementet vil føre til en oppblomstring av smitte i området. Særlig siden amerikanske indianersamfunn har blitt hardt rammet av covid-19 tidligere i pandemien.

– Presidenten setter våre medlemmer i fare for å iscenesette et bilde på et av våre mest hellige steder, sier styreleder for Cheyenne River Sioux-stammen til AP.

Flere er også bekymret for at fyrverkeriet skal føre til skogbranner i området. Dette er første gangen på ti år at det gjennomføres fyrverkeri i nasjonalparken, etter at det ble stoppet nettopp på grunn av faren for skogbranner.

– Hva er det som kan brenne?

Den avgjørelsen ble omgjort i april, etter ordre fra president Donald Trump.

Da det tidligere i år igjen ble åpnet for fyrverkeri i området, tonet Trump ned brannfaren og sa: «Hva er det som kan brenne? Det er jo bare stein».

Han nevnte heller ikke brannfaren da han snakket om begivenheten torsdag.

– De pleide å gjøre det for mange år siden, og av en eller annen grunn var de ikke i stand til det eller fikk ikke lov. Så jeg har åpnet opp, og vi skal få en fantastisk 3. juli, og så kommer jeg tilbake for å feire 4. juli i Washington, sa han.

Flere stater i USA opplever nå en voldsom oppblomstring av viruset. De satte nylig en dyster rekord med over 50.000 smittede i løpet av én dag. Over 130.000 personer har mistet livet.

(©NTB/TV 2)