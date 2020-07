Breddefotballen fikk nei: – Skuffende svar fra regjeringen

Regjeringen sier nei til at breddefotballen blir åpnet opp igjen, det kommer frem i en pressemelding fra Norges Fotballforbund fredag.

Dette gjelder 2. divisjon kvinner, 3. divisjon herrer og nedover.

Norges Fotballforbund fikk fredag svar på brevene de hadde sendt til Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet.

I brevet står det at regjeringen av smittevernhensyn ikke vil åpne opp for treninger og kamper for breddefotballen i juli. Neste møte mellom partene er ikke før 10. august skriver NFF i pressemeldingen.

– Vi har sendt flere henvendelser og fått et svar som er svært skuffende fra regjeringen. I brevet står det at er uaktuelt å gjenåpne breddefotballen helt. Vi har ønske om å gjennomføre halv sesong i år. Vi har et behov for å trene før vi spiller kamper, sier fotballpresident Terje Svendsen til TV 2.

– Neste vurdering blir møtet 10. august, det er for sent. Det er svært skuffende at man ikke kan starte treninger og kamper nå. Vi hadde et ønske om å åpne bredde umiddelbart og starte med kontakttrening i juli, så man kan starte med kamper i august ikke bare for de under 20 år, sier fotballpresidenten til TV 2.

Dette mener regjeringen

TV 2 har fått tilgang på brevet som regjeringen sendte til Norges Fotballforbundet. Barnefotballen har fått tillatelse til å starte, og i brevet kommer det tydelig frem hvorfor barnefotballen har fått grønt lys, mens breddefotballen for voskne må vente.

Regjeringen skriver i brevet at barn og unge er vurdert til å være smittebærere i mindre grad enn voksne.

«Derfor kan alle til og med 19 år trene som normalt i sine lokale idrettslag, også der det ikke er mulig å overholde 1-meters avstand.» Står det i brevet.

«Når det gjelder voksenidretten er potensialet for smittespredning større. Her er helsemyndighetenes entydige og klare anbefaling at det foreløpig ikke gis unntak fra avstandskravet for idrettsarrangementer der utøverne er 20 år og eldre.» Skriver regjeringen og henviser til Covid-19 forskriften § 13.

Videre skriver de at regjeringen har bestemt at det ikke blir tatt stilling til ytterlige unntak fra avstandskravet før i august.

Dette sier Nakstad

Assisterende fungerende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, sier til TV 2 at det er frykten for ny smittespredning som hindrer breddefotballen å slippe til.

– Hovedbegrunnelsen er at samfunnet er i ferd med å åpnes opp, man kan ikke åpne opp alt samtidig, da blir det veldig mye kontakt mellom mennesker. Det er grunnen til at dette vil bli tatt opp igjen over sommeren, det vil bli løpende vurdert etter sommeren, sier Rostrup Nakstad.

– Hva tenker du om lagene som har bestemt seg for å ikke holde reglene.

– Det er viktig at alle tar ansvar. Konsekvensen om vi blir for sløve er at vi kan få mer smittespredning i samfunnet. Da risikerer vi en nedstengning som det var i vår og vinter, det ønsker jo ingen. Dersom dette skal gå riktig for seg, må vi gjøre dette gradvis.

– Frykter du at lag gir blaffen?

– De aller fleste følger disse rådene veldig godt, de følger koronaforskriftene. For meg bekjent er dette noe de aller fleste i norsk idrett følger samvittighetsfullt opp, sier Rostrup Nakstad til TV 2.

– Svært skuffende

Terje Svendsen reagerer på at man kan sitte ti centimeter fra hverandre på busser og tog, mens fotballen må vente.

– Folk ligger oppå hverandre på strendene, men fotballen får altså ikke starte, sier Svendsen.

Flere profilerte personer i breddefotballen har tatt til ordet. Blant annet tidligere Liverpool-spiller, John Arne Riise.

– Det er svært skuffende og når land som Danmark hvor all fotball har vært åpen, er det krevende å holde fotballfamilien i Norge samlet. Spesielt når man ser på andre deler av samfunnet hvor meterregelen ikke overholdes, sier han.

10. august er Norges Fotballforbund og Norges Idrettsforbund invitert til møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet