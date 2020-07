Prinsesse Ingrid Alexandra starter på Oslo-skole

Til høsten starter prinsesse Ingrid Alexandra (16) i førsteklasse på Elvebakken videregående skole i Oslo, det skriver Kongehuset på sine nettsider.

16-åringen hadde sin siste dag som elev på Uranienborg ungdomsskole denne våren. Tidligere gikk hun på Oslo Internasjonale Skole på Bekkestua fra 2014 til 2019.

Elvebakken videregående skole ligger plassert ved Akerselva i bydel Grünerløkkka.

Skolens rektor, Camilla Hauren Leirvik, sier til TV 2 at prinsessen fikk melding på mobilen sin i dag, akkurat samtidig som alle de andre elevene som fikk tildelt plass på skolen.

– Hun har søkt seg inn på videregående gjennom ordinært opptak. Og vi regner med at hun ønsker å være en ordinær elev som alle andre de andre på Elvebakken. Hos oss er alle likeverdige, sier Leirvik.

TV 2 får opplyst at prinsessen skal starte på studiespesialisering.

– Hun skal få minst mulig oppstyr rundt seg. Det er hyggelig at hun har valgt oss. Her har vi et høyt faglig nivå, og elevene melder om god sosial trivsel, forklarer rektoren.

Tall fra Dagsavisen, publisert i fjor sommer, viser at skolen er på topp i Oslo med 52,2 i snitt for å komme inn.