FHI med presisering etter klemmenyhet: - Ikke klem alle venner

VG meldte fredag at overlege i FHI åpner for at man igjen kan gi en kompis, en venn eller en kjæreste en klem.

– Vi har vært ganske strenge i starten av utbruddet med at man skal holde en meter til alle utenfor din egen husstand, men så lavt som smittetallet er nå tenker jeg det er greit å gi en klem til nære venner, sier overlege Are Stuwits Berg i FHI til avisen.

Han legger til at smittefaren øker jo flere venner man klemmer, og anbefaler at man ikke introduserer mange nye inn i klemmegruppen.

FHI presiserer nå at dette ikke er et nytt råd, og at man fortsatt ikke kan klemme alle venner.

– FHI mener ikke det er greit med klemming med alle - ei heller med alle venner, skriver medievakt Daniel Scmidt til Dagbladet.

- Are Stuwitz Berg har ikke sagt eller ment at det åpnes for klemming med alle venner. Han har sagt at man kan klemme sine nærmeste slik vi har framholdt en stund allerede.