EU-kommisjonen godkjenner Remdesivir

– Vi vil snu hver stein i jakten på å finne effektive behandlinger eller vaksiner mot koronaviruset, sier helsekommissær Stella Kyriakides i en pressemelding fredag.

Ved at EU-kommisjonen har gitt sitt godkjent-stempel, er det nå grønt lys for å ta i bruk Remdesivir i EU. Den europeiske helsemyndighet (EMA) har tidligere anbefalt at legemiddelet godkjennes.

Testing har vist at legemiddelet, som produseres av den amerikanske legemiddelprodusenten Gilead, kan korte ned sykdomsforløpet hos alvorlig syke covid-19-pasienter fra i gjennomsnitt 15 til elleve dager.

Ifølge en studie fra det medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine så kan behandling med legemiddelet redusere koronadødeligheten med 80 prosent.

John-Arne Røttingen er administrerende direktør i Forskningsrådet, og har ledet den globale koordineringen av WHO sin korona-behandlingsstudie «Solidarity Trial», som blant annet tester Remdesivir på norske pasienter.

I et intervju med TV 2 har Røttingen sagt at resultatene fra undersøkelsen er lovende.

– Resultatene er lovende og statistisk signifikante. Det er en tendens til lavere dødelighet, men den er usikker, og tilfeldigheter kan ha spilt inn. Så vi kommer til å fortsette med våre studier, sa Røttingen til TV 2 tidligere i år.

Han sa også at legemiddelet per nå er det som har den beste dokumentasjonen som behandling for koronaviruset.

– Det er legemiddelet som har den beste dokumentasjon som behandling per i dag. Men fra vårt ståsted så er det for tidlig for at dette bør være anbefalt behandling, men det kan være at det kan bli det i fremtiden.