Glimts stortalent setter overgangen til Belgia på vent

Hagen hjemme hos mamma i Bodø er godt brukt og er et herlig fristed for Bodø/Glimt-spiller Jens Petter Hauge.

– Plena ser strøken ut nå, men slik har det nok ikke alltid vært, forteller Hauge.

Både han og broren Runar pluss fotballglade kamerater har brukt den flittig opp igjennom årene. Det står et sjuer-mål i hagen og her har det vært mange straffesparkkonkurranser.

Akkurat nå er det deilig å spille på Norges beste fotballag.

– Når vi går ute på banen, er smilet på fra første sekund og vi tenker ikke konsekvenser. Vi går bare ut og bare nyter, sier Hauge i sommersola.

Fra benken til helt

Det er tidlig på dagen og det er litt tungt å få ballen i lufta.

– Det hadde tatt seg bra ut å få en strekk nå mens dere står her og filmer, humrer han. Han skal rett på Glimt-trening så fort vi har fått vårt.

Det er to dager siden han herjet med forsvarrekken til Odd.

– Kjenner du kampen i beina enda?

– Nei. Når du vinner fotballkamper, er du sliten på en positiv måte. Da går ting fort over og du sover godt om natten, forteller 21-åringen.

STORE STEG: Jens Petter Hauge har trent knallhard for en fast plass på laget Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

Jens Petter Hauge har tatt store steg denne sesongen.

I fjor var det frustrerende å sitte på banken store deler av sesongen.

– Jeg var faktisk redd for ikke å få nok spilletid og kamptrening til å bli tatt ut på U20-landslaget som skulle spille viktige mesterskapsturneringer, sier Hauge.

Det er blitt mange timer i styrkerommet i tillegg til knallhard jobbing på treningsfeltet og mye løping.

Sirkus Hauge

Bodøværingens storspill i de fem første seriekampene er blitt lagt merke til. Han hylles av fotballeksperter for sitt spill på små flater og trange rom.

– Det er sirkus Hauge ute på kanten. Han har lykkes med absolutt alt. Han har fart, teknikk og det er rett og slett rått å se på ham, sa TV 2s fotballekspert, Ole Martin Årst etter kampen mot Odd.

– Det er hyggelig å se at man blir lagt merke til og får betalt for den jobben man gjør, men jeg tar ikke av av den grunn, smiler Jens Petter Hauge.

Glimt-lokomotivet strutter av selvtillit og spiller fantastisk 4-3-3-fotball for tiden. Laget vinner stadig nye fotballhjerter landet rundt.

Det er ikke tilfeldig at Glimt har et ekstra gir å gå på når de møtet motstanderne.

– Man begynte for lenge siden å bygge et fysisk lag og alle har trent meget bra. Vi har et idealønske om hvordan vi skal spille og alle er enige og tro mot systemene, forteller 21-åringen.

Han forteller at han ikke er noen typisk 4-3-3-spiller.

– Jeg er avhengig av mye ballkontakt, og jeg har fått en fri rolle. Det er godt å se at man lykkes med det, forteller han.

Rått minne

Jens Petter Hauge har allerede rukket å oppleve mye i sin fotballariere.

STOLT ØYEBLIKK: VM for U20-landslaget er det beste fotballminnet så langt Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

Fotball-VM for U20-landslaget i fjor er det aller største fotballminne så langt. Da spilte han på en årgang med spillere som Norge knapt har sett maken til på lenge.

– Denne er ganske rå og et kult minne å ha, sier Hauge og holder opp en landslagstrøye med det norske flagget på.

– Det at vi klarte å kvalifisere oss for U20-VM som første norske lag på mange år, var helt rått. Det er det største minne jeg har og det var en fin gjeng med spillere, sier den lynkjappe venstrevingen.

Belgia neste?

Nå er det bare et tidsspørsmål før Hauge blir proff i Belgia i Cercle Brugge. Egentlig skulle han ha dratt til Belgia allerede på mandag, men det er utsatt.

Det er det mange gule hjerter i Bodø og landet for øvrig som er glade for.

– Klubbene er så å si enige, men vi har drøyd det litt nå. Jeg har ikke signert noe papirer. Jeg trives så godt her med den fotballen vi spiller at jeg har ingen hastverk med å komme meg ut slik situasjonen er nå, sier Hauge.

Etter fem strake seirer og tabelltopp, er de lov å snakke om seriegull i Bodø.

Lov å snakke om gull

– At supporterne og ekspertene mener det synes jeg absolutt er innenfor og det må vi leve med, forteller han.

I garderoben snakkes det lite om seriegull. Der fokuserer man på neste kamp og offensive prestasjoner.

Hauge skryter at de stegene som både laget og klubben har tatt.

– Det er det artigste stedet hvor man kan være i Norge nå. Det er ikke bare på banen det leveres. Hele klubben er solid som leverer på alle plattformer fra markedsavdelingen til talentutvikling, skryter Jens Petter Hauge.

Storspill til tross, den nye Glimt-yndlingen lover at vi enda ikke har sett det beste og at han har mer på lager.

– Jeg er en spiller som hele tiden utvikler meg og som tar steg, så jeg tro ikke vi har sett det beste av meg i år, sier han med et lurt smil om munnen.