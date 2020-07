Skiftet over til elbiler går fort i Norge. I år er det ventet at de elektriske bilene for første gang vil stå for mer enn 50 prosent av det totale nybilsalget.

Nå melder også Statens vegvesen seg på i dette skiftet. Hos dem er det nå ut med 155 «fossilbiler». Og inn med 140 nye elbiler og 15 hybridbiler.

Interessant nok går Vegvesenet for Polestar 2. Polestar er søstermerket til Volvo og en helt ny aktør i det norske markedet. Elbilen 2 har akkurat kommet til Norge, de første kundene får bilene sine senere i sommer. Her er altså Vegvesenet tidlig ute.

Vil øke andelen

– Vi tar nå et viktig steg på veien mot nullutslipp fra bilparken vår, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Med dette vil andelen lavutslippskjøretøy i Vegvesenets bilpark på kort tid gå fra svært lav, til over 20 prosent.

– De neste årene ønsker vi å øke andelen miljø- og klimavennlige biler enda mer. Statens vegvesen har store ambisjoner på klimafronten. Vi skal være en del av løsningen, ikke en del av problemet. Da skulle det bare mangle at vi begynner med oss selv, og bytter ut bensin og diesel med biler som går på ren energi, sier Hovland, i en pressemelding.

Her er Polestar 2 fotografert i Oslo sentrum denne uken. Nå er det ikke lenge til de første kundene får bilene sine.

Ikke for store eller dyre

De 140 Polestarene blir leaset gjennom selskapet Leaseplan. Hybridbilene er Toyota Rav4.

– For oss er det viktig at våre nye biler er miljø- og klimavennlige. De skal ikke være for store eller dyre, men likevel store nok for våre mange ulike formål. Videre må de være sikre og praktiske. Og selvsagt må økonomien være fornuftig, sier Hovland.

2 er første elbil ut fra Polestar, flere er på gang.

Sparer flere millioner

Vegvesenet opplyser at de som stor kunde har fått gode betingelser på leasingavtalen knyttet til de nye elbilene. I tillegg til de 140 elektriske personbilene, skal Vegvesenet i løpet av høsten bytte ut 50 fossildrevne varebiler med 50 elektriske. Den totale besparelsen på utskiftningen er beregnet til 10 millioner kroner årlig.

– Pengene vi sparer ved å fornye bilparken, kan vi bruke på andre samfunnsnyttige ting. Det føles veldig godt å vite at vi bidrar både til et bedre klima, et bedre miljø og vi sparer penger- penger vi kan bruke på andre samfunnsnyttige ting, sier Ingrid Dahl Hovland.

