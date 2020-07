Nå laver det ned: – Kjører du med sommerdekk her bør du tenkte deg om

Etter mange fine og skikkelig varme dager i juni, har det blitt en kaldere og gråere start på juli. Dessverre er det lite som tyder på at trenden vil snu i helgen.

– Det er kjøligere nå enn det pleier å være i juli. I tillegg kommer det noen kraftige lavtrykk som vi som regel bare ser på høsten og vinteren, sier vakthavende meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo.

Sør-Norge blir den klare vær-taperen med regn og til og med snø visse steder. I Nord-Norge blir været litt mer stabilt, men gradestokken vil trolig ikke krype over 14 grader noen steder.

Meteorologen kommer i tillegg med en advarsel til alle som planlegger å legge ut på bilferie i Sør-Norge nå.

Snø i Sør-Norge

– Det er såpass kaldt at det er nysnø og snøbyger på fjellovergangene i Sør-Norge fredag. Planlegger du å kjøre med sommerdekk her burde du kanskje tenke deg om en gang ekstra, sier Bergheim.

Også Vegtrafikksentralen har gått ut med advarsler om vanskelige kjøreforhold.

– Det meldes om lave temperaturer og nedbør i form av snø på flere fjelloverganger i Sør-Norge i dag. Bilister oppfordres til å bruke riktige dekk og å kjøre etter forholdene. Sjekk værvarslet og 175.no for trafikkmeldinger før du kjører, oppfordrer Vegtrafikksentralen i vest.

WEBKAMERA: Bildet er fra Vegtrafikksentralen sine webkamera fra Fylkesvei 55 Hervavatn. Foto: Vegtrafikksentralen

– Ta frem skiene

Folgafonna, som er et av Europas kjente sommerskisentre, gjør seg i dag klare for mengder med pudder.

– Snøgrensa ligger på rundt 1000 meter og den totale nedbørsmegden kan bli opptil 40 centimeter. Det betyr at, så lenge det er tørr snø som kommer, at stedet kan få 40 cm meter med nysnø, sier Bergheim.

Visitfonna har sendt ut «pudderalarm »på Instagram, og får støtte av meteorologen.

– Det kan tenkes at de som har ventet på å ta frem bikinien heller skal vurdere å ta frem skiene, sier meteorologen.

For alle skientusiaster som føler at det kribler i bena kan det dessverre bli vanskelig å nyte av nysnøen med det første. Ullensvang kommune har nemlig stengt veien på grunn av store snømengder og farlige kjøreforhold.

– Det er rett og slett for mye snø til å være her oppe nå. I tillegg kjører de fleste på sommerdekk, så derfor måtte veien stenges av sikkerhetshensyn. Gladnyheten er at vi er åpne igjen i morgen, så da skal alle som vil få kjøre skikkelig pudder, sier daglig leder Michael Iversen ved Visitfonna.

Våt fredag

Foruten snø på fjellovergangene, vil Sør-Norge også oppleve store nedbørsmengder visse steder fredag.

– Det ligger et lavtrykk i nærheten av Stad som gir ganske kraftige regnbyger fra Trondheim og sørover til vestlige deler av Agder. I løpet av dagen og kvelden kommer regnbygene til å bre seg øst-, nord- og vestover, sier meteorologen.

Lørdag blir et lyspunkt i en ellers grå og våt helg.

– Det er fortsatt et lite lavtrykk over Skagerakk lørdag morgen som vil gi litt regn i Rogaland, Sørlandet, Trøndelag og lengst sør på Østlandet. Utover dagen så letter det, og kan gi ganske mye fint vær i Sør-Norge, sier Bergheim.

På Østlandet blir det litt skiftende skydekke, men også muligheter for en del sol.

– Temperaturene vil kunne klatre til 18 grader på lørdag, før det synker til rundt 15 igjen på søndag, sier hun.

NEDBØR: Søndag bør store deler av Sør-Norge finne frem paraplyen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Kan bli skikkelig uvær

Søndag blir det skikkelig ruskevær i Sør-Norge. Det er ventet store mengder regn og sterk vind.

– På søndag kommer det et nytt lavtrykk i Nordsjøen, som er uvanlig kraftig for denne årstiden. Det brer seg innover hele Sør-Norge og gir også økende sør-vestlig kuling sør i Rogaland, på kysten av Telemark og på Østlandet, sier meteorologen.

Meteorologen advarer mot potensielt store nedbørsmengder på Østlandet, Rogaland og Agder.

– Det er vanskelig å si akkurat hvor mye som kommer, men det blir helt klart veldig vått, sier hun.

Mer stabilt i nord

– I Nord-Norge har det regnet litt på kysten av Lofoten til Nordkapp fredag, men nå ser det ut til at det skal bli stort sett opphold. Resten av dagen vil variere mellom skyer og halvskyer, men det vil være opphold, sier metorologen.

Temperaturene vil trolig ikke klatre over 12-14 grader i Troms og Finnmark og Nordland i helgen.

Lørdag vil også Nord-Norge få kjenne på et lavtrykk.

– Et lavtrykk kommer inn over Finnmark i morgen som gir regn i Finnmark og Troms. Det kan komme opptil 20 millimeter med regn, noe som er mye for å være juli, sier Bergheim.

Nordland vil derimot kunne nyte opphold og del sol lørdag og søndag.

– Søndag kommer det et nytt lavtrykk inn over Finnmark som gir en ny runde regn. Ellers ser det ut til å bli opphold i Troms og Nordland, som rundvis også vil få litt sol.

Temperaturene vil synke litt i Nord-Norge på søndag.