Stjerneskuddet hyller Solskjær: – Han er en fantastisk manager

Mason Greenwood (18) takker Ole Gunnar Solskjær for muligheten han har fått i Manchester United, og avslører sine ambisjoner for sesongavslutningen.

Mason Greenwood har virkelig fått sitt gjennombrudd i Manchester United denne sesongen. Mot Brighton tirsdag scoret han et praktfullt mål, og hadde en målgivende pasning. I et intervju med MUTV forteller han at han har studert målet sitt i ettertid.

– Ja, jeg så det om igjen noen ganger med foreldrene mine da jeg kom hjem. Jeg har jo øvd på dette siden jeg var liten, så da jeg fikk ballen hadde jeg bare én tanke i hodet. Da var det bare godt å komme seg på scoringslisten, sier 18-åringen.

Greenwood kom til Manchester United som seksåring. Deretter har han jobbet seg oppover i systemet, og fikk sin debut i Premier League 10. mars 2019, i en alder av 17 år og 160 dager.

Han gir manager Ole Gunnar Solskjær og resten av laget deler av æren for gjennombruddet.

– Hvis du hadde spurt meg for et år siden om jeg trodde jeg ville vært her jeg er nå, da hadde jeg nok hatt noen oppfølgingsspørsmål. Men jeg vil si at det ikke bare er meg individuelt, det er også trenerne, lagkameratene og familien min. De har alle hjulpet meg hit.

Han kan også fortelle at lite har forandret seg det siste året, bortsett fra spilletiden.

– Ingenting har forandret seg, egentlig. Jeg gjør fortsatt alle tingene jeg pleide å gjøre. Jeg nyter bare tiden min i garderoben, og jeg håper at jeg får lov til å være der lenge.

Den ydmyke 18-åringen blir nærmest fnisete da han får spørsmål om han nå føler seg som en Manchester United A-lagspiller.

– Om jeg gjør det? Ja, jeg føler meg som en A-lagspiller. Det føles godt å si det. Men jeg er ikke i nærheten av der jeg vil være. Vi har planer om å avslutte sesongen på en god måte, i Europaligaen og i Premier League, så vi jobber hardt med det, sier han.

Husker Ole Gunnar Solskjær

Da Solskjær ga seg som spiller i Manchester United var Greenwood bare seks år gammel og nettopp kommet til klubben. Han er likevel oppdatert på managerens prestasjoner i klubben.

– Ja, hvem husker vel ikke målene hans i Champions League, virkelig? Jeg tror alle blir fortalt om det når de spiller i akademiet, at du har noe å lære fra han. Så ja, jeg har sett mye på han. Jeg har sett høydepunktene hans og sånt gjennom oppveksten.

Greenwood setter pris på å få spille under Solskjær.

– Jeg er selvfølelig takknemlig. Han er en fantastisk manager. Han er en bra mann for jobben i United. Vi snakker mye sammen, så han hjelper meg mye, sier unggutten.

– Og, selvfølgelig, han har vært angrepsspiller i United, så det er bra å ha en manager som ham, som vet hva han driver med, fortsetter han.

Som ung gutt, som har gått gradene i akademiet, har Greenwood ikke manglet rollemodeller å se opp til. Flere av dem han spiller med nå har vært hans forbilder.

– Da jeg var yngre pleide jeg å se opp til Marcus (Rashford), Andreas (Pereira), Jesse (Lindgard), Paul (Pogba), Scott (McTominay), forteller han om de som nå er hans lagkamerater.

– Marcus var åpenbart en god rollemodell, og jeg ser fortsatt opp til han. Han er en fantastisk spiller og kom jo også fra akademiet. Så han er en rollemodell for meg og hele akademiet, alle ser opp til ham, fortsetter han.

Store ambisjoner

Greenwood er tydelig på at han fortsatt har et stort forbedringspotensiale. Han forteller at han har en god dialog med Solskjær på hva han er god på, og hva han må jobbe med.

– Han har sagt at jeg gjør det bra. Han vet hva jeg kan og hvilke egenskaper jeg har. Jeg er ikke i nærheten av der jeg vil være, jeg må fortsette å forbedre meg, sier 18-åringen.

Lørdag tar Manchester United imot Bournemouth på Old Trafford.

– Vi er selvsikre på vei inn mot kampen, men vi er ikke for selvsikre. Det blir en god og vanskelig kamp til helgen. Vi må legge ned arbeid på trening og forberede oss, sier han.

Til tross for ydmykheten har han store forventninger.

– Vi vil opp til topp fem, vinne cupen og vinne i Europaligaen. Forhåpentligvis får vi til alle tre.

Manchester United - Bournemouth ser du på TV 2 fra klokken 15.30 lørdag.