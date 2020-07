– Han er mye bedre enn meg da jeg var 18 år

Manchester United - Bournemouth ser du på TV 2 fra klokken 15.30 lørdag.

Mason Greenwood fikk mye ros etter helgens kamp mot Brighton, der 1-0 målet hans var hentet fra øverste hylle.

Men det er tydelig at Ole Gunnar Solskjær ikke vil legge for mye press på unggutten.

– Han er en gutt vi må ta vare på. Han har utviklet seg fantastisk denne sesongen og kan nå så langt han bare vil, men det er helt opp til ham. Han vet selv hva han kan gjøre, må gjøre og bør gjøre for å fortsette å få spilletid. Men det blir mellom oss, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse.

– Ser du noe av deg selv som spiller i Greenwood?

– Mason er langt bedre enn meg da jeg var 18-19 år, det er helt sikkert. Han er en naturlig målscorer, jeg vil ikke si noe annet - og det var det jeg følte jeg gjorde bra også som spiller. Han er en brilliant gutt å jobbe med, som hele tiden lærer og tar bedre beslutninger.

Greenwood har allerede enorme kvaliteter, men er langt fra ferdig utviklet. Solskjær kan se likheter med Anthony Martial og Marcus Rashford.

– Akkurat nå liker Mason å ligge litt bredt, vendt fremover. Det er en helt annen rolle enn å angripe ned langs midten. Men kroppen hans blir sterkere, og han blir bedre til å spille i den posisjonen, sier United-manageren.

– Jeg ser angripere som liker å ha ryggen mot mål, holde på ballen, finne andre å spille ball med. For Mason tror jeg kanskje vi får se litt det samme som vi har sett med Anthony og Marcus, de er gode målscorere med gode bevegelser, som ikke er låst i midten, legger han til.

Bournemouth neste

Greenwood står med seks mål i Premier League så langt, og kan kanskje få en ny mulighet til å vise seg fram lørdag.

Da kommer Joshua King og nedrykkstruede Bournemouth på besøk til Old Trafford. Den norske manageren advarer mot å ta lett på kampen.

– Jeg ser at mange sier at det kommer til å bli lett, at vi har et enkelt program resten av sesongen. Det har vi ikke. Bournemouth kommer til å kjempe. De er også en av ligaens beste på dødballer. Så det er mye vi må stoppe hos dem, men om vi spiller på vårt beste bør vi kunne skape nok sjanser til å vinne kampen, sier Solskjær.

Manchester United - Bournemouth ser du på TV 2 fra klokken 15.30 lørdag.