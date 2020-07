– Ser frem til å møte de som overfalt og mishandlet meg

Det er nå bestemt at straffesaken mot to tiltalte i Osen- og Slengesol-sakene avvikles i november. Fornærmede Reidar Osen ser frem til å møte voldspersonene.

– Det er en milepæl i saken og jeg ser frem til rettssaken, jeg er spent på å se disse folkene, hvem som står bak disse forferdelige handlingene, sier Reidar Osen.

Han og Petter Slengesol ble begge overfalt, bortført og mishandlet på to ulike tidspunkt i 2015.

Nå er det bestemt at saken skal behandles i Bergen tingrett i perioden 4. til 18. november.

KLAGET PÅ TILTALEN: Reidar Osen leser gjennom bistandsadvokat Einar Drægebøs klage på tiltalen som er tatt ut på de to polakkene som er tiltalt for grovt ran av Reidar Osen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Klage til statsadvokaten

Reidar Osen og Petter Slengesol har begge, via sine bistandsadvokater, klaget på at det kun er fremmet tiltale for grovt ran.

I klagen til statsadvokaten har advokatene krevd tiltalte for grov frihetsberøvelse, organisert kriminalitet (mafiaparagrafen), falsk forklaring og at to og ikke tre personer blir tiltalt i saken.

– Jeg forstår ikke at de ikke er tiltalt for frihetsberøvelse og at ikke mafiaparagrafen er brukt. Jeg er enig med justispolitiker Jan Bøhler (Ap) som mener den paragrafen må benyttes for markere at dette aksepteres ikke, presiserer Osen.

– Ser frem til dette

– Hva tenker du om å møte de som overfalt deg?



– Jeg ser frem til dette, og til å treffe de som overfalt og mishandlet meg, men jeg føler meg trygg, sier Osen til TV 2.

Han er derimot ikke fornøyd med at den tredje siktede i saken, ikke sitter på tiltalebenken.

– Det mangler en mann her, jeg tenker like mye på det, sier Osen som mener at den tredje siktede i saken, også burde vært på tiltalebenken.

– Selv om det er gjort et stort fremskritt i saken, med to tiltalte. Det viser også at det var viktig for meg å kjempe for å få saken prioritert. De ville jo først henlegge saken, men nå har den siste etterforskningsgruppen gjort en svært god jobb, sier Osen.

– Hva forventer du?

– De vil bli dømt, uten tvil, blant annet fordi DNA-spor kobler begge tiltalte til saken.

Slengesol gruer seg

Petter Slengesol sier til TV 2 at han gruer seg litt, men at det blir godt å få satt punktum i saken.

– Det blir litt spesielt å stå ansikt til ansikt med disse, sier Slengesol, som i november skal møte de som politiet mener bortførte og mishandlet ham på det groveste.

– Jeg er jo spent på hva de vil si i retten og hvordan de forklarer seg. Jeg har sett bilder av de, men det blir spennende å møte dem i rettssalen, sier Slengesol.