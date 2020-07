– Har litt klump i magen

Det bekrefter den tidligere statsråden til TV 2.

Stortingsrepresentanten, som selv statsministeren kaller "Goggen", sier han har vurdert å gi seg i politikken en stund. Men det endelige valget har han tatt i det siste. Årsaken er at han ønsker seg mer arbeidserfaring utenfor politikken.

– Det var rett å ta det nå. Politikken er best når den er basert på impulser og arbeidserfaring utenfra, sier Dale.

Han har sittet på Stortinget for Møre og Romsdal siden 2017. Han har vært både samferdselsminister og landbruks- og matminister, samt statssekretær både i Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. Nå gir han beskjed om at han ikke tar gjenvalg til Stortinget i 2021.

Dale skal nå prøve seg i næringslivet.

– Jeg har lenge hatt lyst til å prøve næringslivet. Det har forsterket seg de siste månedene, i lys av korona faktisk. For jeg har sett hvilke utfordringer næringslivet vil ha de neste årene. Jeg tror jeg har mye å lære der, men også en del å bidra med, sier Dale til DN.

Det var også DN som først omtalte saken.

– Takknemlig

I ti år har han vært i rikspolitikken.

– Jeg tar ikke munnen for full, når jeg sier jeg er takknemlig for det jeg har fått være med på. Men det er nyttig med nye impulser. De siste ukene har vi sett hvor avgjørende det er for å trygge arbeidsplasser at det er god kontakt mellom politikk og næringsliv, sier Dale.

Han innrømmer at han har en klump i magen, for politikken har vært en stor del av identiteten hans. Men han mener det er på tide å hente nye impulser og få seg en jobb i næringslivet.

– Har du noen tilbud?

– Nå har jeg ikke sjekka telefonloggen den siste halvtimen , men nei, dette er en nøktern vurdering som er gjort ut i fra hvor jeg står i livet. Det er den eneste begrunnelsen, sier han.



Han er åpen for at han kan bidra i mange bransjer. Dale er faglært kjøttskjærer og har odel på familiegården Dale ved Dalsgården.

Kronprinsen

Jon Georg Dale er ofte blitt nevnt som en av de yngre lederemnene i Fremskrittspartiet.

– Gir du opp kronprinsrollen nå?

– Skal jeg være ærlig så har jeg ikke forholdt meg til dette. På den ene siden kan en jo bli smigra av å høre det, men jeg har fokusert på de jobbene jeg har hatt i politikken, sier Dale.

Han er åpen for comeback i politikken på et senere tidspunkt, og understreker at han fortsatt skal sitte ett år til på Stortinget. Dale kommer ikke til å savne å måtte lese alle aviser og se alle nyhetssendinger. For som han sier; som politiker må du holde deg fremme i skoa hele tiden. Dale kommer til å savne alle bedriftsbesøkene og møtene med enkeltmennesker.

– Er dette et uttrykk for at du tror det kommer til å gå dårlig med Frp ved valget neste år?

– Nei, det er en feilslutning. Vi har åpenbart for dårlige meningsmålinger nå. Et år før valget i 2017 hadde vi også det, men klarte å snu trenden. Partiet har et stort potensiale før neste valg, sier Jon Georg Dale.