For et års tid siden overrasket Broom-Benny med å kjøpe seg dieselbil igjen. Av den gode, gamle sorten og med en prislapp bare litt over hva en velfylt handlevogn til helgen koster. Vi snakker om en Audi A4 Avant TDI, fra 2006 som da hadde rundet 300.000 kilometer på telleverket.

Et akutt behov for flytte-, tilhenger- og oppussings-bil var årsaken. Og den skulle bare midlertidig ha opphold på gårdsplassen til hele Norges bilekspert. Men den står der ennå. Ikke bare står, forresten, men den brukes fortsatt også. Hva er forklaringen på det?

– Det er egentlig litt todelt. For det første tok ting ikke bare litt, men mye lengre tid, enn jeg hadde trodd. Kort fortalt: Datteren min flyttet ut av barndomshjemmet og til Oslo med kjæresten sin. Inn flyttet sønn og det som etter alt å dømme blir min svigerdatter. Midlertidig. Mens de pusset opp en leilighet.

Det var for galt å levere denne til "høgger`n" , når den var frisk og i god teknisk stand, syntes Broom-Benny.

To måneder ble til ett år

– Det gikk mye i flytting av møbler, henting av gipsplater, kjøp av fliser og alle mulige greier i fjor sommer. Tanken var å ha Audien i to måneder og selge den igjen med fri omregistrering.

– Da er du litt sent ute. Nå har det gått ett år ...

– He, he... Ja, jeg vet. Men har du noensinne hørt om totalrenovering av en leilighet som har fulgt tidsplanen og budsjettet? Slik ble det ikke her heller. Etter to måneder var vi halvveis i prosjektet og hadde fortsatt bruk for bilen med tilhengerfeste. Dessuten hadde vi blitt glade i den gamle Audien også. Så da hastet det liksom ikke så fælt med å kvitte seg med den, forklarer Benny videre.

– Så den svarte til forventningene, moden alder og høy kilometerstand til tross?

– Ja, absolutt. Den viste seg å bli en svært trofast arbeidskamerat i tykt og tynt. Den fikk to nye sommerdekk og nye bremseskiver og bremseklosser bak, samt et oljeskift. Etter det bare gikk den som et sveitsisk kvalitets-urverk sommeren og høsten gjennom. Uten et feilslag.

Ikke helt uten problemer

Den gamle Audien viste seg å bli en trofast arbeids-kompis, helt til EU-kontrollen.

– Nesten for godt til å være sant på en måte?

– Ja, rett og slett. For da flytting og oppussing var ferdig, takket bilen nærmest for seg. Da hadde vinterhjulene kommet på. De lakk som en sil alle fire. Det måtte fylles luft hver annen dag. Det ble fikset. Så takket batteriet for seg. Brått og plutselig. Det var ikke mulig å lade det en gang, eller å få start på bilen med startkabler. Men nytt batteri hjalp. Så var det tid for EU-kontroll. Det gikk heller ikke så bra.

– Hva skjedde?

– Det ble noen mangler. Hengerkontakten som hadde virket hele sommeren og høsten fikk jeg mangel på, det samme med lyktespylerene, og støtdempere foran. Det verste var likevel at bilen ikke klarte avgass-målingen. Den lå hårfint over den tillatte verdien. Det ble en utfordring. De andre tingene var jo egentlig småtterier som kan fikses billig. Men dette med avgassmålingen var nær ved å sette en solid spiker i hele Audi-kista for mitt vedkommende.

Så mørkt ut for en trofast venn på fire hjul

Bilen har nå gått 320.000 kilometer, men har klart seg bra og er god å kjøre fortsatt, sier Broom-Benny.

– Okei - såpass. Hva tenkte du om det?

– Jeg burde kanskje ikke blitt det, men jeg ble litt overrasket. Jeg så ikke den komme. Bilen gikk jo som ei kule og ikke røyk det noe av den heller. Det var snakk om at det kanskje hjalp å skifte dyser, men bare kanskje. Det kostet omtrent det doble av hva jeg betalte for bilen og var lite aktuelt med tanke å at det kanskje ikke hjalp likevel.

– Bilen var på det tidspunkt farlig nære å ende sine dager hos en bilopphøgger. Men det var liksom for galt det også. Den var på alle måter "frisk" ellers – og jeg må innrømme at jeg synes det var bittert å måtte gi opp her.

– Rensing av EGR-ventil, nytt luftfilter, skikkelig varmkjøring og langtur ble gjort. Bilen hadde gått svært mye småkjøring hele sommeren og høsten. Ny runde med røykgassmålinger ble utført, men den ville ikke under tillatte verdier. Uansett hvordan vi gjorde det. Det så mørkt ut for en ellers trofast kompis på fire hjul ...

– Hva gjorde du da?

– Et siste og desperat forsøk var å fylle på dyse-rens og injetion-cleaner og å kjøre en ny langtur med en tank med ny og fersk diesel. Jeg hadde vel ikke akkurat trua, men en ny avgassmåling ble gjort – og under over aller undre. Verdiene var innafor, faktisk med grei margin.

– Det var deilig, skal jeg love. De andre småtteriene fra EU-kontrollen ble fikset og vipps – så ble bilen godkjent og klar for to nye år. Om den går så lenge da...

Har solgt den, med "låneavtale"

Benny har solgt dieselbilen med avtale om å kunne byttelåne med Teslaen i bakgrunnen.

– Litt skeptisk fortsatt, eller?

– Nei, egentlig ikke. Den er i sitt gamle, gode ess igjen nå. Men man vet jo aldri. Clutchen som var slitt i fjor er enda litt mer slitt i år. Når registerreima sist ble byttet, vet ingen. 300.000 kilometer har blitt til nesten 320.000 kilometer. Med en slik bil kan alt skje, når som helst. Man må håpe på det beste, men være forberedt på det verste.

– Men jeg er ikke mer pessimist enn at jeg har solgt bilen til sønn og svigerdatter. Det hadde jeg ikke gjort om jeg ikke hadde trua på den. I beste fall kjører de med denne i to år til med bare minimal påkost. Billigere bil får de i så fall ikke, mener Benny.

Nå har han "låneavtale" og kan byttelåne den med sin Tesla, når han har behov for å kjøre bil med motorlyd, eksoslukt og manuelt gir. Og selvfølgelig hengerfeste.

– Ja, dette er en helt kurant bil som jeg liker å kjøre, så jeg byttelåner gjerne jeg, avsluttet Benny.

