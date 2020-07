Trodde hun lå i skjul for politiet – så ringte FBI på døra

Den britiske sosietetskvinnen Ghislaine Maxwell har vært som sunket i jorden etter at hun var i et avhør med politiet i 2016. Der nektet hun for å ha noe med Epstein-saken å gjøre.

Men torsdag morgen ble Maxwell pågrepet og tiltalt for å ha hjulpet milliardæren Jeffrey Epstein med å forgripe seg på en rekke mindreårige jenter.

De yngste ofrene var 14 år.

Gikk til aksjon

FBI fikk nyss om at den britiske kvinnen hadde kjøpt seg en svært luksuriøs eiendom i den lille byen Bradford i New Hampshire. Etter å ha holdt øye med Maxwell en stund, gikk de til aksjon torsdag morgen.

Rundt klokken halv ni, amerikansk tid, ringte FBI på ringeklokken utenfor porten som ledet inn til luksuseiendommen.

Ifølge kilder til New York Post var det hushjelpen som svarte. Maxwell selv skal ha løpt inn på soverommet da hun ble fortalt at politiet var der for å treffe henne.

GODT SKJULT: Eiendommen til Maxwell lå godt skjult et stykke inn i skogen. Foto: Reuters

Etter noe tid kom Maxwell ut av seg selv, men spurte umiddelbart etter advokaten sin.

Kjøpte luksushus med kontanter

Under en pressekonferanse torsdag kveld norsk tid, sa William F. Sweeney Jr. i FBI at pågripelsen foregikk uten dramatikk.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters kjøpte Maxwell eiendommen i småbyen Bradford i desember i fjor. Sosietetskvinnen brukte kontanter og et selskap for å skjule identiteten sin.

LUKKET OG LÅST: Den store porten som leder inn til eiendommen til Maxwell var låst med en stor metall-lås for å hindre besøk fra uvedkommende. Foto: Brian Snyder

Bilder fra stedet viser en port, låst med en stor metall-lås. Bak porten er det en vei på cirka 500 meter som leder opp til eiendommen som ligger skjult til i skogen.

Nyhetsbyrået har snakket med flere naboer i området. Ingen hadde noen anelse om at én av verdens mest ettersøkte kvinner skjulte seg i nabolaget.

I RAMPELYSET: Før hun gikk i skjul var Ghislaine Maxwell ofte å se på den røde løperen. Foto: Andrew H. Walker / GETTY Images

– Dette er beviset for at en ikke alltid vet hvem naboene dine er, sier 53 år gamle Laurie Colburn.

Perfekt gjemmested

Det er under 2000 innbyggere i Bradford, og naboene påpeker at det er det perfekte stedet for å gjemme seg.

– Stort sett alle kjenner hverandre i denne byen. Men det finnes mange steder man kan gjemme seg og ikke bli sett, sier 74 år gamle Alan Grandy.

Fungerende statsadvokat Audrey Strauss i New Yorks sørlige distrikt, sa under en pressekonferanse torsdag, at de har tiltalt Maxwell på seks punkter:

* Medvirkning til rekruttering av mindreårige til å reise og delta i ulovlig seksuell aktivitet.

* Medvirkning til å transportere mindreårige for å delta i ulovlige seksuell aktivitet

* Rekruttering av en mindreårig til å delta i ulovlig seksuell aktivitet

* Transportering av en mindreårig for å delta i ulovlig seksuell aktivitet

* To tilfeller av falsk forklaring

* For å ha hatt en rolle i «seksuell utnyttelse og misbruk av flere mindreårige jenter av Epstein».

TILTALE: Fungerende statsadvokat i New Yorks sørlige distrikt Audrey Strauss presenterte tiltalen mot Maxwell på en pressekonferanse torsdag. Foto: Lucas Jackson

– Lettelse

Forholdene skal ha skjedd fra 1994 og frem til 1997, forklarte Strauss.

– Epstein og Maxwell hadde en metode hvor de latet som de hadde en interesse for jentenes liv. Maxwell fikk jentene til å stole på henne, og lurte dem inn i en felle, sa statsadvokaten.

Siden Jeffrey Epstein tok selvmord på cella i august, ble det ikke noe av den planlagte rettssaken mot milliardæren. Etter pågripelsen av Maxwell håper flere av ofrene at dette er deres mulighet for å få rettferdighet.

DØD: Jeffrey Epstein ble funnet død på cella si, kort tid før rettssaken skulle starte. Foto: AFP / Florida Department of Law Enforcement

– I dag føler jeg og andre ofre etter Epstein en lettelse. I mange år fryktet jeg Epstein og hans ring, og Maxwell sto i sentrum for sexhandelen som foregikk. Nå som ringen er tatt ned, vet jeg at jeg ikke kan bli skadet lenger, sa Jennifer Araoz, som sier hun ble misbrukt av Epstein da hun var 15 år, til NBC New York.

– Håpet å slippe unna

Dan Kaiser er advokat og representerer flere Epstein-ofre. Han kaller Maxwell «arkitekten bak Epsteins sex-ring», og sier at hun nå endelig kan bli holdt ansvarlig for det.

– Epstein inngikk en skjev og fordelaktig avtale med påtalemyndigheten for flere år siden som beskyttet hans medhjelpere, inkludert Ghislain Maxwell. Hun har vært på rømmen i flere år fordi hun også håpet å slippe unna. Vi kan ikke la dette skje igjen, og ofrene hennes fortjener en rettssak, sa Nebraska-senator Ben Sasse i en uttalelse torsdag.

LETTET: Jennifer Araoz sier hun ble misbrukt av Epstein da hun var 15 år gammel. Nå føler hun en lettelse over at Maxwell er pågrepet. Foto: Yana Paskova

Ghislain Maxwell møtte i sin første høring i en rettssal i New Hampshire torsdag. Der ble det besluttet at hun skal fengsles frem til en ny høring. Den vil finne sted i New York på et senere tidspunkt.

Påtalemyndigheten ba også om at Maxwell ikke innvilges mulighet for å bli løslatt med kausjon.

– Maxwell har tre pass, store summer penger og en omfattende liste med internasjonale bekjentskaper. Hun har ingen grunn for å bli i USA når hun står i fare for å bli idømt en lang fengselsstraff, står det i rettsdokumentene ifølge nyhetsbyrået Reuters.