Tom Hagen får tilbake hyttene sine

Hytteeiendommene ble frigitt torsdag, opplyser politiadvokat Haris Hrenovica til TV 2.

Politiet har ransaket hyttene i jakten på nye beviser mot drapssiktede Tom Hagen. De har også lett etter hans forsvunne, Anne-Elisabeth Hagen. Søkene ble gjort så sent som i forrige uke.

– Vi har ingen ytterligere kommentarer rundt undersøkelsene, sier Hrenovica.

FIRGIR HYTTENE: Politiadvokat Haris Hrenovica opplyser at politiet frigir hyttene, men at de fortsatt arbeider i boligen på Lørenskog. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Når det gjelder arbeidet i Sloraveien, er ikke politiet ferdig med sitt arbeid. De opplyser ikke om når de regner med at milliardæren får flytte hjem igjen.

Det er Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, kritisk til.

– Med tanke på at det ble gjennomført en full åstedsundersøkelse i 2018, har jeg vanskelig for å se behovet de har for å beslaglegge boligen i mer enn to måneder mer en halvannet år senere, sier han til TV 2.

Ikke funnet vitne

Onsdag denne uken offentliggjorde politiet bilder av en mann som den 31. oktober beveget seg mellom Metro senter og Hjelpemiddellageret i Lørenskog, som bare ligger seks-syv minutters gange fra huset i Sloraveien 4.

Overvåkningsbildene viser at mannen beveger seg i området i tidsrommet 10.25 til 11.03. Det siste sikre livstegnet fra Anne-Elisabeth Hagen er klokken 09.14 i form av en telefonsamtale til et familiemedlem.

Torsdag meldte en mann seg og mente at det kunne være han politiet lette etter, men han ble etter kort tid sjekket ut av saken.

Fredag sier politiet til TV 2 at de så langt ikke har identifisert mannen.

– Vi har siden onsdag mottatt flere tips. Disse følges opp og undersøkes videre. Vi kan ikke kommentere tipsene utover dette, sier Haris Hrenovica.

Nye observasjoner

Nylig ble det kjent at et vitne hadde observert en rød BMW i Ås den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Vitnet opplevde at kvinnen i baksetet satt med hendene fastbundet. Det kom frem i Åsted Norge på TV 2.

Kort tid senere gjorde TV 2 et intervju med et vitne som mener å ha gjort en lignende observasjon i den samme gata den samme dagen.

Dette vitnet var inne til politiavhør med Kripos sist uke.

Det har gått mer enn to måneder siden Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drap på sin egen kone. Han har hele veien nektet straffskyld. Nedre Romerike tingrett besluttet å fengsle milliardæren, mens Eidsivating lagmannsrett mente at bevisene ikke var gode nok.

Politiet har valgt å opprettholde siktelsen.