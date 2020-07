11 personer reddet opp fra sjøen sekunder før båten sank: – Det er utrolig at jeg står her i dag

En nautisk mil fra land begynner plutselig en båt med elleve personer ombord å ta inn store mengder vann. Det som har vært en rolig dag med jobbing og dykking blir fort en kamp mot klokka.

– Det skjedde utrolig raskt. Plutselig begynte båten å ta inn masse vann, sier Sten Helberg som var om bord.

Redningsselskapet rykker ut og er på plass etter bare noen minutter.

– Det gikk noen tanker gjennom hodet da vi kom fram og så at båten holdt på å synke. Jeg tenkte «Hva gjør vi nå? Hvor mange mennesker er fortsatt på den båten?», sier båtfører Erik Laursen i Redningsselskapet.

SANK: Etter få minutter sank båten. Foto: Sten Helberg.

Øste for harde livet

Det var 11 personer fra miljøstiftelsen Elv og Hav som var ute på sjøen ved Sjærhalden på Hvaler torsdag i forrige uke, da båten plutselig begynte å ta inn vann. De var på vei tilbake til land etter å ha plukket plastpellets fra skjærgården.

– Vi vet ikke hva som skjedde, det var ingen tegn på at noe var galt, sier Sten Helberg, som er leder for stiftelsen.

Da vannet begynner å fosse inn bak på båten forstår Helberg og båtens kaptein raskt at det er alvor. De er begge erfarne på sjøen og ringer raskt redningsselskapet for å be om hjelp.

For de ni andre som er om bord på båten blir det raskt kaotisk og dramatisk.

– Det var først da jeg møtte blikket til Sten at jeg skjønte at dette var alvorlig. Da var det bare å begynne å øse vann, sier Stian Håkenby Melhus.

SAMARBEID: Helberg sier at alle som var ombord samarbeidet for å få vannet ut. Foto: Sten Helberg.

Ren flaks

Mannskapet klarte å holde båten flytende i noen dramatiske minutter før redningsselskapet kom til unnsetning.

Redningsskøyta RS Horn Stayer var tilfeldigvis rett i nærheten og rykket ut med en gang. De fikk anropet fra sjarken klokken 15 og var på plass allerede 15.02 for å starte bergingsoperasjonen.

– Det var ren flaks at vi var så nærme, sier matros i redningsselskapet Jørn Thomas Hansen.

Da de ankom tok båten stadig inn mer vann og det hastet med å redde alle opp fra den synkende sjarken.

– Hvis vi hadde kommet to minutter senere hadde det vært en helt annen situasjon. Da hadde 11 mennesker ligget strødd rundt i vannet, sier båtfører på redningsskuta Erik Laursen.

RASKT PÅ PLASS: Redningsselskapet var raskt på plass. Foto: Sten Helberg

Sitter fast

En etter en blir de reddet opp mens båten synker under føttene deres, men Stian Håkenby Melhus kommer seg ikke løs.

PREGET: Stian er veldig preget av hendelsen, men sier at han skal ut på sjøen igjen. Foto: TV 2

– Da båten begynte å synke merket jeg at det var noe som dro meg nedover og jeg skjønte at beina mine var surret fast i noe tau, sier Melhus.

Han jobber desperat med å frigjøre beina, og kommer seg etterhvert løs.

– Jeg husker nesten ingen ting, men noen ber meg om å svømme rundt båten. Jeg er helt utslitt, men klarer å komme meg bort til baksiden av redningsskøyta.

Der blir han dratt opp i trygghet av matros Jørn Thomas Hansen og kollapser på båten.

GOD BEHOLD: Alle som var ombord kom unna hendelsen i god behold. Foto: Sten Helberg

Kunne gått skikkelig galt

Stian er den siste personen som blir reddet opp av vannet. Han har svelget en del vann og blir tatt med til legevakten for en sjekk.

– Det går fint med meg nå. Jeg er bare så utrolig glad for at jeg kunne dra hjem til kona og barna mine. Dette kunne endt så mye verre, sier Melhus.

Alle som var ombord på båten er i god form etter den dramatiske hendelsen.

PÅ HAVBUNNEN: Båten ligger nå på 30 meters dyp. Foto: Redningsselskape

– Vi er i god behold alle sammen, med unntak av litt blåmerker, skrubbsår og lettere sjokk av hendelsen, sier Helberg.

Sten og resten av mannskapet er glade for at det gikk så bra som det gjorde.

– Jeg klarer ikke helt å forstå at det har skjedd. Vi har vært veldig heldige, sier Helberg.

Båten skal hentes opp fra sjøen neste uke og de vil bli satt i gang en etterforskning for å finne årsaken til at båten startet å ta inn vann.

Takknemlig

Fredag fikk gruppen mulighet til å møte sine redningsmenn. Det ble et følelsesladd gjensyn for Stian.

STERKT MØTE: Både Stian og Jørn Thomas synes det var sterkt å se hverandre igjen. Foto: TV 2

– Hadde det ikke vært for dem er det ikke sikkert jeg hadde stått her i dag, sier Melhus.

Han husker ikke alt fra redningsaksjonen, men kjenner umiddelbart igjen Jørn Thomas Hansen.

– Det var du som dro meg opp av vannet, sier Stian og gir Jørn Thomas en stor klem.

– Det er sterkt

Jørn Thomas Hansen i Redningsselskapet synes også det er sterkt å se Stian igjen.

– Jeg merker at det kommer en del følelser når jeg ser deg stå her, sier Hansen som innrømmer at han var usikker på om det kom til å gå bra.

REDDET: Jørn Thomas reddet Stian opp fra en trapp bak på båten. Foto: TV 2

Alle i Redningsselskapet jobber frivillig og Hansen sier at det var surrealistisk å havne i en så dramatisk situasjon.

– Da jeg så båten ble alt egentlig helt sort, jeg handlet bare på instinkt. Det eneste jeg tenkte på var hvordan jeg skulle få alle opp fra sjøen, sier Hansen.

– Du har kanskje reddet noens liv. Hva tenker du om det?

– Det føles utrolig deilig. Jeg er jo bare en vanlig frivillig. Det er helt fantastisk at jeg kan være med på å redde liv, sier Hansen.