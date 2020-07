– Konkursen en mørk dag for oss

ÅLESUND (TV 2) Kleven Verft AS i UIsteinvik i Møre og Romsdal er konkurs og oppleves som en mørk dag for hele kommunen.

– Det er ingen god dag i Ulstein-samfunnet, sier ordfører Knut Erik Engh (Frp) til TV 2.

Hundrevis av arbeidsplasser står nå i fare for å gå tapt.

– En konkurs kan få dramatiske konsekvenser for hele kommunen hvis det ikke kommer inn ny eiere. Det vil føre til økt arbeidsledighet, ramme leverandørindustrien og handelsnæringa, frykter ordfører Engh.

Knut Erik Engh, ordfører i Ulstein Foto: Per Chr. Dyrø

Men på Søre Sunnmøre er de kampklare.

– Vi har opplevd mørke dager tidligere, men kommet oss gjennom kriser og skapt ny vekst. Nå må vi jobbe for en permanent løsning med nye eiere. Så vi har på ingen måte gitt opp, sier Ulstein-ordfører Knut Erik Engh.

Toppsjefen i eierkonsernet DIV Group, Tomislav Debeljak, skriver i en pressemelding at de hadde en ambisjon om å utvikle selskapet i Norge, og at det derfor er svært beklagelig at de ikke fant en løsning i denne vanskelige situasjonen.

I januar det ble kjent at det kroatiske industrikonsernet DIV Group hadde inngått en avtale om å kjøpe verftet av Hurtigruten. Men i helgen så kom det frem at tre långivere avsluttet avtalen med verftet og at selskapet var svært nær konkurs dersom man ikke fant en løsning.

De ansatte fikk beskjed om konkursen på fredag, og vil fortsette inntil videre, fremkommer det av pressemeldingen.

Videre står det at kreditorene i uke 26 valgte å terminere låneavtaler med Kleven og stenge bankkontoene til selskapet.

De siste årene har vært tøffe for Kleven Verft i Ulstein som i perioden 2015 til 2018 hadde et samlet underskudd før skatt på 1240 millioner kroner.