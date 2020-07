Se reportasjen øverst!

Med et stort smil trasker Lisa-Marie Utland rundt på nye Koteng Arena. Selve kunstgressbanen er den samme som da hun spilte for Trondheims-Ørn for snaue tre år siden, men ellers er mye forandret.

Garderobene er flyttet fra brakken ved siden av. De er nå inne på stadionanlegget, der spillerne også har treningsrom og møteplasser.

For Trondheims-Ørn er ikke Trondheims-Ørn lenger. Den tradisjonsrike klubben er blitt til Rosenborg - og tar sikte på å bli langt mer profesjonell.

– Vi er flere spillere som har vært her og dratt til utlandet. Og vi har hatt en felles drøm om å komme tilbake hit og spille for Rosenborg, sier Utland.

Går mot strømmen

Hun er den første som gjør det. Etter to og et halvt år i svensk og engelsk fotball, har hun signert på en toårsavtale med Rosenborg.

NØKKELSPILLER: Lisa-Marie Utland kan bli en nøkkelspiller for Rosenborgs trener Steinar Lein denne sesongen. Foto: Rosenborg BK Kvinner

Selv om landslagsspissen fortsatt bare er 27 år og på høyden av karrieren, mener hun at det er der hun vil ta størst steg som fotballspiller.

– Det er blitt mye mer profesjonelt i Rosenborg. Jeg trengte mer trygghet og å trives utenfor banen, så det føltes rett å dra hjem til Norge nå, sier Utland, vel vitende om at hun går mot strømmen.

For på halvannet år har 20 norske spillere gått motsatt vei. De har forlatt Toppserien til fordel for klubber i utlandet.

– Men man må ikke dra til utlandet for å bli en god fotballspiller, sier Utland.

Mistrivdes i Reading

Oppholdet hennes i engelske Reading ble ikke helt slik hun hadde sett for seg. Hun slet med spilletiden, og fant seg aldri helt til rette i klubben.

– Ligaen i England er veldig profesjonell og alt er lagt til rette for at det skal være bra, men akkurat den klubben følte ikke jeg at ja... Den var ikke styrt så bra. Det var ikke helt optimalt, sier Utland.

– Jeg er glad for å ha opplevd det og det er en god erfaring å ta med seg, men akkurat nå er jeg glad for å ha kommet hjem, fortsetter hun.

For gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden. Det mener også landslagssjef Martin Sjögren, som ber spillere tenke seg nøye om før de drar til utenlandske klubber.

– Det handler ikke om være i utlandet for enhver pris. Det handler om å være i det rette miljøet for deg som spiller. For noen spillere er det i Norge, mens det for andre er å gå til en utenlandsk klubb, sier svensken.

Matcher lønnsnivået

Og det er ikke slik at det nødvendigvis er så mye mer økonomisk lukrativt heller. Etter det TV 2 kjenner til, gir en standardkontrakt for et lag midt på tabellen i England, som Reading, en årslønn på mellom 200.000 og 400.000 kroner i året. Men utenlandske spillere kan tjene litt mer.

De beste spillerne i de største klubbene kan ha lønninger opp mot - og i noen tilfeller over - en million kroner i året, men for de fleste er ikke lønningene høyere enn for en vanlig norsk arbeider.

I Norge er det rundt 20 helprofesjonelle spillere, som etter det TV 2 får opplyst har en årslønn på rundt 350.000 kroner.

Nå blir Lisa-Marie Utland en av disse. For med hjelp av noen eksterne sponsorer, klarer Rosenborg å matche lønnsnivået til Reading.

– At jeg kan leve av fotballen, var et kriterium for at jeg skulle komme hjem. Jeg vil bare spille fotball og bare fokusere på det, og ja, nå kan jeg leve bra, sier Utland.

Blir mer attraktive som Rosenborg

I august slår landslagsvenninne Kristine Minde (27) følge med Utland til Rosenborg, for å fortsette karrieren som helprofesjonell spiller der.

Klubben tror ikke det hadde vært mulig om de fortsatt var Trondheims-Ørn.

– Når vi har skiftet navn til Rosenborg og legger frem planene vi har, så tror jeg de synes det er interessant å være med på noe spennende, sier trener Steinar Lein.

Som flere andre klubber i Toppserien, ønsker de nå å gradvis gjøre klubben mer profesjonell. Både når det kommer til kontrakter og apparatet rundt spillerne.

– Vi har et mål om at den norske serien skal være topp fem i Europa, og da er det særdeles viktig at spillere ikke bare drar herfra. Da er det viktig at vi som klubb er så bra at vi tilfredsstiller deres krav, sier Lein.

Angrer ikke

Utland er i alle fall fornøyd med det Rosenborg har kunnet tilby.

– Det om skjer her er kult. Klubben får mer oppmerksomhet, og kvinnefotballen generelt i Norge gjør det. Det er et kjempepluss, sier 27-åringen.

– Vil du anbefale andre spillere å dra ut, eller er det vel så bra i Norge?

– Man bør i alle fall vite hva man går til før man drar. Det er som regel en helt annen kultur, og man blir tvunget til å tilpasse seg. Men hvis man bare er i komfortsonen hele tiden, så vokser man heller ikke. Jeg angrer ikke på at jeg dro, men det føles godt å komme tilbake, sier Utland.

– Hvordan er nivåforskjellen?

– Det er mange gode lag i Norge også, men i England er alle spillerne profesjonelle. Det er klart at det er litt forskjell.

Undervurdert toppserie

Landslagssjef Sjögren mener det er en sannhet med nyanser. De beste utenlandske klubbene holder et langt høyere sportslig nivå enn klubbene i Toppserien, men bak dem er det jevnere.

GOD JOBB: Landslagssjef Martin Sjögren menes det gjøres en god jobb i Norge om dagen. Foto: Stian Lysberg Solum

– Jeg tror ikke nivåforskjellen er så stor på det sportslige, men det andre aspekter man også må ta med i vurderingen. Akkurat nå gjøres det en god jobb i Norge for å bygge sterkere klubber, som er viktig, men det handler om ressurser. Der er vi ikke på samme nivå som England, for eksempel, sier han.

– Er alle miljøene i utlandet bedre å gå til?

– Nei, det er de ikke.

– Hvilke bør man unngå?

– Det er stor forskjell på lagene i de ulike ligaene også, så det er vanskelig for meg å si noe om det. Men det er ikke slik at det bare er å flytte utenlands, og så blir alt så mye bedre.