Nå topper Manchester United Bruno-tabellen

I slutten av januar gjorde Ole Gunnar Solskjær genistreken som på mange måter har forandret Manchester Uniteds sesong. Bruno Fernandes ble hentet fra Sporting. 25-åringen har tatt Premier League med storm. Med målpoeng i nesten hver eneste kamp har han fått tvilerne til å tro.

Prislappen på 55 millioner euro var kanskje stiv for en midtbanespiller som ikke hadde erfaring fra en europeisk toppklubb. Nå virker det som et kupp. Da lever Manchester United godt med å betale ytterligere 50 millioner kroner til Sporting dersom det blir Champions League-spill til høsten.

Siden Fernandes debuterte i Premier League har Manchester United tatt 18 poeng på 8 kamper. Ingen lag har tatt flere poeng. Wolves står riktignok med like mange poeng, men målforskjellen er dårligere. Ligamester Liverpool ligger på 4. plass med 16 poeng.

Se hele tabellen nederst i artikkelen!

Faktisk er Manchester United ubeseiret i samtlige turneringer siden 1. februar.

Det gir fansen håp om at klubben snart kan være tittelutfordrere, kanskje allerede neste sesong. Gary Neville mener klubben trenger tre eller fire spillere av Fernandes-kvalitet for å utfordre Liverpool og Manchester City.

– Det er et lag som er langt lettere å like enn laget jeg så for to år siden. Da trodde man at Manchester Uniteds rekrutteringspolitikk hadde mistet retning, sier Neville.

Fem scoringer og tre målgivende pasninger er Fernandes-fasiten etter åtte Premier League-kamper fra start. Ikke bare har han gått foran med viktige mål; Fernandes tilstedeværelse har hevet spillerne rundt mange hakk.

– Tryggheten sprer seg

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller mener Fernandes har tatt Premier League med storm.

– Han har gitt dem noe de savnet. Han har vist seg å være en spiller som kan fikse noe de ikke kunne fikse før. Fernandes gir Manchester United sårt tiltrengt kvalitet. Han gjør laget bedre. Måten han bruker ferdighetene sine på er en nøkkel. Han er så rolig, trygg og selvsikker. Det sprer seg i laget, sier Stamsø-Møller.

I en tropp der de offensive spillerne tidvis har prestert ujevnt, tror Stamsø-Møller at stabiliteten til Fernandes tar presset vekk fra de andre stjernene.

– Han har tatt ligaen kjappere og bedre enn de aller, aller fleste før ham. En kjempesignering. For Manchester United er det vanskelig å finne spillere som gjør laget merkbart bedre. Det var en saga som pågikk i evigheter, men det var vel en grunn til det. Hvis man er tålmodig nok og har bestemt seg, er det bedre å legge litt ekstra penger på bordet for å få den man vil ha. Nå trenger ikke Pogba gjøre alt. Han kan ha en svak kamp uten at det blir kritisk for Manchester United, analyserer TV 2-eksperten.

– All grunn til å være optimister

Han tror Bruno Fernandes-tabellen hadde sett annerledes ut dersom både Liverpool og Manchester City hadde vært mer påskrudde.

– Hadde Liverpool hatt kniven på strupen i de kampene de har mistet poeng, tror jeg det er mye større sjanse for at de hadde toppet Bruno-tabellen. Det har vært en del kamper der Liverpool slipper seg nedpå. Da mister de ganske mange prosent, sier han.

Den offensive rekken med Fernandes, Paul Pogba, Anthony Martial, Marcus Rashford og Mason Greenwood er egnet til å skremme de fleste forsvarsrekker i Premier League. Lørdag venter nedrykkstruede Bournemouth. Det er i slike kamper Manchester United må ta tre poeng hver gang om de skal bli tittelutfordrere neste sesong.

– De har matchet Liverpool i én kamp og har gjort det bra mot Tottenham og Manchester City. Hvis de da i tillegg kan ta seg greit av de dårligere lagene, er de en tittelutfordrer.

– Er neste sesong for tidlig?

– Ikke nødvendigvis. De trenger litt mer bredde for å dekke for eventuelle skader. Det er ikke utenkelig, men både Liverpool og Manchester City har et solid forsprang med sine byggverk. De har vist mer kvalitet over tid, men det er all grunn for Manchester United-fansen å være optimister, sier Stamsø-Møller.