Denne flua terroriserer: – En ordentlig plage

Tuneflua er en av 29 arter knott i Østfold. Hvert år kommer den i store mengder til indre Østfold og hunnene har én hovedoppgave: å få tak i blod så de kan legge egg.

– Den er jo høyaktuell akkurat nå, den er ganske aggressiv og det spesielle er at det kommer veldig mange samtidig, altså flere milliarder knott, sier forsker Åge Brabrand ved Naturhistorisk museum til TV 2.

Han betegner tuneflua som et folkehelseproblem i visse deler av Østfold, fordi det berører mange mennesker på den samme tiden hvert år, og mange blir veldig plaget.

– Biter og får tak i blod

– De kan være fryktelig plagsomme. Biter og får tak i blod. Legger egg, og så dør de. Det er nå dette er innmari kjipt, en ordentlig plage, sier Brabrand, som forteller at grunnen til at det er så mye av den i området, er fordi den legger eggene sine i elvebredden i Ågårdselva, som er et lokalt sidevassdrag til Glomma.

FOLKEHELSEPROBLEM: Forsker Åge Brabrand mener tuneflua utgjør et folkehelseproblem sier folk blir så plaget i perioden Foto: Morten Gundersen

– Elvestrekningen i Ågårdselva forsyner store deler av Østfold med tuneflua, og vindretningen rett etter klekking har stor betydning for hvor tuneflua plager folk. Et år kan det være Sarpsborg som får det, et annet år et annet område som Skiptvet, sier Brabrand.

Til valg mot tuneflua

I Skiptvedt kommune, som ligger 15 kilometer nord for Ågårdselva, var tuneflua et mareritt både i 2018 og 2019.

– De er over alt. De er i nesa, munn, ørene; overalt. De biter ikke, de skjærer, de legger igjen noe blodfortynnende, og så blør du, sier Kenneth Frøland, som medgir at han «hater» tuneflua.

– Barn kan ikke være ute, dyr kan ikke være ute, det må bli beite på natta, det er barn som sitter i barnehagen og blør. De kan ikke spille fotball, kan ikke være ute i det hele tatt; du må sette livet ditt litt på vent på grunn av tuneflua.

Tor Jacob Solberg, som representerer Senterpartiet, gikk faktisk til valg på å få gjort noe med tuneflua.

Før valget i 2019 spurte vi folk i Skiptvedt hva som var den viktigste saken for dem, og overraskende mange sa da tuneflua.

Dugnad kan ha hjulpet

Sammen med ildsjelen Kenneth Frøland arrangerte Solberg en dugnad, der sambygdingene gikk sammen om å renske opp breddene til en to kilometer lang lokal bekk.

– Vi har fjernet alt som har ligget på kanten som tuneflua henger seg opp i, og tatt vekk alt slik at de ikke kan legge egg der, sier Kenneth Frøland, som bor rett ved bekken.

– Og det fine er at vi har fått satt trykk på Sarpsborg kommune, slik at de også har gjort tiltak, nede i Ågårdselva, som de mener er episenter for klekkingen.

De to ildsjelene mener de alt kan merke en bedring.

– Det er jo nesten ikke tunefluer her lenger, dette er jo bare helt perfekt, sier Kenneth Frøland, som støttes av Tor Jacob Solberg.

– Vær og klima påvirker hvordan flua er, så vi kan ikke bare utbasunere at dugnaden gjorde hele forskjellen, men vi prøver i hvert fall. Jeg sier som Churchill: Dette er ikke slutten, men det kan være slutten på starten, sier Solberg.

Dekke seg til

Men er det noe å gjøre med denne plagen?

– Det er ingen lett løsning for det er vanskelig å temme et slikt vassdrag. Knott er også et stort problem i Russland, Canada og England og man ser en viss bekymring på at knottplagen øker enkelte steder. Man har prøvd mye lokalt og internasjonalt, men dette er ikke noen kvikk fiks, sier forsker Brabrand, som ber folk om å dekke seg til.

– Det man må gjøre er å leve med dette og egentlig beskytte seg. Dekke seg til med klær og hodeplagg og særlig passe på barna, fortsetter Brabrand.

– Knottbitt er ikke vondt, men den biter slik at det blir en rød vevsreaksjon, en hevelse som klør og som lett kan begynne å blø hvis man klør på det. Dette kan vare lenge, opptil 10-14 dager, og særlig ille blir det hvis man klør på det.