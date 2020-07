Maria Mena (34) fikk rasistisk kommentar: «Apekatt med fin norsk gutt»

I mars bekreftet Maria Mena (34) i sin Instagram-story at hun hadde fått seg kjæreste.

I slutten av juni viste hun det første bildet sammen med kjæresten, med tilhørende tekst om at hun hadde mistet troen på kjærligheten før hun møtte han.

Torsdag kveld fikk hun en kommentar på det samme kjærestebildet som blant annet lyder «apekatt med fin norsk gutt».

«Hvem sier at det ikke finnes rasisme i Norge?», skriver Mena etter at hun valgte å offentliggjøre kommentaren hun fikk.

Foto: Skjermdump Instagram Maria Mena

Videre i posten skriver hun at dette ikke er noe nytt og at hun er sint, «fordi vi har lært oss å svelge slike kommentarer. Fått tykkere hud for å ikke virke så «følsomme»». Nok nå!»

Fredag formiddag har Mena lagt ut en ny post på Instagram der hun blant annet skriver: «Jeg jobber fortsatt med å fordøye dette, den satt seg litt dessverre.»

I en melding til God kveld Norge oppfordrer popartisten til å dele hendelsen og understreker hvor mange det kan hjelpe.

– Skummelt med sånne mennesker

I kommentarfeltet har hundrevis av mennesker og flere kjendiser kommet med støttende meldinger og «hjerter».

«Jeg blir faen så kvalm», kommenterer skuespiller og modell Tinashe Williamson (35), som selv har vært åpen om rasisme.

– Først og fremst synes jeg det er skummelt at vi har mennesker med så farlige holdninger. Jeg blir lei meg, men dessverre ikke sjokkert, skriver Williamson i en melding til God kveld Norge.

Selv valgte hun å videredele posten til Mena og konfrontere vedkommende som kom med nevnt kommentar.

– Jeg brukte stemmen min for å si ifra til henne at dette er uakseptabelt. For det er det vi trenger nå at vi bruker stemmene våre. Sier fra høyt og tydelig at vi ikke aksepterer slike farlige holdninger, fortsetter hun.

SIER FRA: Tinashe Williamson sa tydelig fra til vedkommende som kom med rasistiske kommentarer. Foto: Skjermdump Instagram

Også artistkollega Jorun Stiansen (36) har gitt sin støtte til artisten: «Nok er faen meg nok!»

«Blir uvel og får fysisk vondt i hjertet av å lese det her. Men, se så fine dere to er da», skriver programleder Triana Iglesias (38).

«Å FY F. Blir dårlig av dette», skriver forfatter Unni Lindell (63)

Pernille Emilie Juvodden (24), influencer og kjæresten til John Carew (40) har reagert med å poste sinnafjes og spy-emoji.

Mena er født og oppvokst i Oslo og er datter av den amerikanske trommeslageren Charles Mena. Popartisten er aktuell med ny musikk og slapp i juni låten «Lies (they never leave their wives)».