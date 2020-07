Frp-topp fyrer løs: – Fryktelig egoistisk

Krf-topp og statssekretær Ingelin Noresjø har dratt på ferie til Sverige for å være med familien. Frps Jon Helgheim raser, og sier at regjeringen følger dårlig med i timen.

På sin egen privat Facebook-profil la KrF-nestleder Ingelin Noresjø ut et Facebook-innlegg hvor hun fortalte at hun sammen med familien hadde dratt på ferie til Sverige.

– I vår eget ferieparadis slapper vi av og jobber om hverandre. Med is i fryseren, badeplassen for oss selv, sykkel og firhjuling tilgjengelig og vaffelpressa på mangler vi ingenting, skrev Noresjø i innlegget.

Mener hun ikke bryter reglene

KrF-nestlederen har en svensk ektemann, og forklarer reisen med at de besøker svigermor, som er enke og alene.

Noresjø er også statssekretær i Samferdselsdepartementet. Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier til TV 2 at han ble gjort kjent med turen på forhånd.

– Det er veldig viktig å legge vekt på at hun følger de reglene vi har på karantene. Hun mener denne reisen er nødvendig, og bruker nesten to uker av sin fire uker lange ferie på å sitte i karantene, sier Hareide.

FØLGER REGLENE: Samferdselsminister Knut Arild Hareide påpeker at Noresjø følger reglene. Foto: NTB Scanpix

Oppfordrer til å følge rådene

Statsråden påpeker at helsemyndighetene ikke mener det er ulovlig å reise til Sverige, men at det er viktig at en følger karantenereglene som er satt.

– Men er dette problematisk?

– Vi har gitt noen råd, og de vil jeg understreke sterkt at vi må gjøre det vi kan for å følge. Det norske folk har vært fantastisk flinke, men er det sånn at folk må gjøre nødvendige reiser, som Noresjø her har vurdert, er det viktig at vi følger karantenereglene, sier Hareide.

Nakstad: – Ikke skadelig

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til NRK at han ikke tror symboleffekten av at en statssekretær og nestleder i et regjeringsparti drar til Sverige, er særlig skadelig.

– Jeg tror alle i Norge er veldig klar over smittevernrådene, og at det er problematisk å reise mye i sommer. Så at enkelte kjente personer gjør det, tror jeg ikke spiller noen stor rolle, sier Nakstad til kanalen.

VIKTIG: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier det er viktig å følge karantenereglene, om man velger å trosse myndighetenes reiseråd. Foto: Terje Pedersen

Til TV 2 påpeker han at rådet til UD er å ikke reise til steder der det er vesentlig mer smitte enn i Norge.

– Hvis man velger å ikke følge rådet, må man passe på å følge gode smittevernrutiner og gå i karantene når man kommer hjem, sier Nakstad.

Vil ikke kommentere saken

Hareide føyer seg etter det Nakstad sier.

– Jeg ser at Nakstad sier at signalet i seg selv ikke er en stor sak. Men jeg har lyst å understreke at på vegne av regjeringen så er det viktig å følge de rådene som er gitt. Både jeg og regjeringsmedlemmene ønsker å følge disse, sier statsråden.

TV 2 har vært i kontakt med Ingelin Noresjø. Hun ønsker ikke kommentere saken annet enn du hun sa til Avisa Nordland, som først omtalte saken.

– Ektemannen min er svensk og kommer herfra. Vi besøker svigermor som er enke, og vi bor på familiegården mens vi er her. Alternativet for meg hadde vært en ferie alene på Fauske eller i Oslo uten familien, skriver Noresjø i en tekstmelding til avisen.

– Fryktelig egoistisk

Innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim i Frp er imidlertid sterkt kritisk til Noresjøs dømmekraft.

– Det er trist at regjeringen har så dårlig dømmekraft når det gjelder smittevern. Regjeringen har innført de strengeste tiltakene siden krigen, og folk har mistet nesten alt de har, også bryter de selv anbefalinger og regler gang på gang, sier Helgheim.

Ved at regjeringens egne medlemmer trosser rådene som er gitt, tror Frp-politikeren vil føre til at folk tenker at det ikke er så farlig lenger.

– Det er helt utrolig at holdningen til regjeringen er at dersom de selv mener noe er viktig, så kan reglene brytes. Dersom de tror at de er alene om å ikke kunne være sammen med familien gjennom korona-krisen, så følger de dårlig med, sier Helgheim og legger til:

KRITIKK: Innvandringspolitisk talsmann i Frp Jon Helgheim mener holdningen til enkelte medlemmer i regjeringen er helt utrolig. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Folk har til og med forsaket å ta farvel med sine nærmeste på dødsleiet. Da er det fryktelig egoistisk å gi blaffen så fort reglene rammer dem selv.

TV 2 har forelagt kritikken fra Helgheim for Noresjø. Hun ønsker ikke kommentere saken.

– Veldig overrasket

Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland sier til TV 2 at de kjenner Noresjø som en seriøs politiker med lojal og høy moral, og at de ble veldig overrasket over Sverige-reisen.

– Dette er et signal som slår feil ut. Tenk om Erna Solberg hadde reist til Sverige etter alle de klare anbefalingene om å holde seg hjemme. Er det sånn at det er fritt frem for alle oss andre også, eller skal vi fortsatt holde oss til regjeringens råd, selv om representanter for regjeringen ikke gjør det?, sier Hanssen.

Sjefredaktøren mener ikke det gjør saken noe bedre at Hareide var orientert og forsvarer reisen.

– I verste fall kan man tolke det dithen at det er fritt frem for det norske folk å reise til Sverige så lenge en holder karantenereglene. Det er ikke det rådet regjeringen har gitt det norske folk, sier Hanssen.

– Men hun gjør ikke noe ulovlig?

– Hun gjør ikke noe ulovlig, men vi har en dugnad i det norske samfunnet som regjeringen går i bresjen for, og anbefaler oss om å forholde oss til. Da forventer vi at medlemmene i regjeringen også selv forholder seg til de anbefalingene de oppfordrer til, sier redaktøren.