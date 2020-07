– Det soleklart latterligste jeg har sett

Etter gårsdagens tap for Sheffield United var Tottenham-manageren langt ifra imponert over VAR, som førte til et annullert mål for Spurs.

Få minutter etter at Sander Berge scorer sitt første Premier League-mål, satt Harry Kane inn utligningen, etter målgivende pasning fra Lucas Moura. I forkant av scoringen ble Moura taklet rett utenfor boksen, og i fallet traff ballen hånden hans. VAR dømte hands på situasjonen, og målet ble annullert.

– Det viktigste øyeblikket i kampen var målet vi scoret, og som ble annullert, sier Mourinho til TV 2 etter kampen.

– Latterlig

TV 2s ekspert Brede Hangeland beskrev situasjonen som absurd og argumenterte for at Lucas Moura faktisk burde fått frispark. Mourinho beskriver annulleringen som latterlig.

– Var dette det mest absurde annullerte målet vi har sett?

– Jeg synes det var verre enn det, bare det at målet Sheffield scoret mot Aston Villa er soleklart det latterligste jeg har sett. Målet i dag er nummer to på listen. Men problemet er at det er både to, tre, fire, fem, seks latterlige avgjørelser. Det vil ingen ende ta.

Situasjonen Spurs-sjefen henviser til er fra kampen 17. juni. Aston Villas norske keeper Ørjan Nyland ble regelrett dyttet inn i mål av egen medspiller, med ballen i armene. På reprisen så man tydelig at ballen passerte målstreken, men mållinjeteknologien sviktet og Sheffield United fikk dermed ikke mål.

Mourinho mener altså at den situasjonen er den eneste som kan toppe gårsdagens annullering, hva gjelder absurditet.

– Ødela det kampen for dere?

– For meg, for deg, for alle. Det er mange kamper igjen, selvfølgelig. Men ved å tape dette poenget tapte vi en stor mulighet til å tette luken.

– Champions League-plass er umulig

Tottenham ligger på niende plass med 45 poeng etter 32 runder. Det er syv poeng opp til kvalifisering til Europaligaen, og hele ni poeng opp til Champions League-plass.

– Nå må vi bare fokusere på å ta poeng, og prøve å ende på en plass som gir oss Europaliga-spill, fordi Champions League er praktisk talt umulig, sier Mourinho.