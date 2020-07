Vilde (48) stupte på grunna og ble lam: – Armene fløt ved siden av meg

Hver sommer ser norske sykehus et kraftig hopp i antall ryggmargsskader. Vilde Enevold (48) bruker sin historie som advarsel til nordmenn i feriemodus.

– Jeg sprakk hodeskallen. Alt av følelser var borte tvert. Det var som å få en bombe i hodet, forteller Enevold.

På sankthansaften i 1989 var hun på fest i Eidsvoll.

Selv hadde den da 17 år gamle jenta kun drukket en øl eller to, men guttene som ble med henne på nattbad, var fulle.

Fra nærmeste bryggekant kunne Enevold se en jolle.

– Jeg tenkte at da er det i hvert fall dypt nok der. Da jeg akkurat var utfor, så jeg jo at det bare var vann til knærne. Det er fort gjort, sier hun.

Ble reddet opp

Momentant mistet den unge jenta følelse og bevegelighet i hele kroppen.

– Tanken var med en gang at jeg måtte holde pusten, så ikke jeg skulle drukne. Jeg prøvde å snu meg, men armene lå og fløt ved siden av meg, forteller Enevold.

– Jeg vet det høres vilt ut, men jeg fikk en skjerm foran meg der jeg så livet mitt i revy. Jeg rakk akkurat å tenke på nevøen min på to år, også tenkte jeg at han skal jeg se vokse opp. Så ble det svart, forteller hun.

Da hun kom til seg selv, lå Enevold naken på en brygge. Guttene hun badet med, hadde dratt henne opp. Samtidig hadde noen ringt etter ambulanse.

– Først var jeg mest opptatt av at noen måtte få på meg klærne, men jeg hadde jo et brannsår så langt at jeg kunne ikke ha på klær i flere måneder, sier Enevold.

Med helikopter ble hun hastet til Ullevål sykehus, der hun ble liggende i ni dager.

SIRKELSENG: Vilde Enevold, her 17 år gammel, ble tatt med til Ullevål sykehus. Foto: Privat SMILET TILBAKE: – Jeg var 17 år og i opposisjon, så det ble mye hyl, skrik og kjefting. Men vi ble en fin gjeng i fysiosalen på Sunnaas, sier Enevold 30 år senere. Foto: Privat GODE VENNER: Enevold ser med glede tilbake på hyggelige minner fra tiden da hun bodde på Sunnaas sykehus. Foto: Privat

Deretter ble hun fraktet til Sunnaas sykehus, der hun begynte opptreningen.

– Det er mye hard trening. Du tror du kan løfte 30-40 kilo, som før du skadet deg, så begynner du kanskje på en halv kilo og får ikke fremgang. Etter et halvt år, så klarer du kanskje halvannen kilo. Det høres lite ut, men det er blytungt, sier Enevold.

I mange måneder var det kun mulig for Enevold å gjøre helt små bevegelser med fingrene og hånden.

Omsider begynte hun å løfte på den ene armen, mens den andre fulgte etter først da det var gått nesten et år.

Det tøffe arbeidet har ført til at 48-åringen i dag kan ta seg rundt i en manuell rullestol.

Klart flest menn

Skadene Vilde har pådratt seg, er typiske konsekvenser av ryggmargsskader. Årlig legges omtrent 120 nordmenn inn på sykehus med slike skader.

Mange av dem havner nettopp på Sunnaas, der de har ekspertise på området.

På ryggmargsavdelingen ser de et klart hopp i antall innleggelser når sommeren setter inn.

– Det dreier seg ofte om stupeulykker, motorsykkelulykker og fallulykker. Det er typisk folk som skal gjøre hagearbeid, beskjære trær eller male hus, sier overlege Mona Strøm til TV 2.

ADVARER: Overlege Mona Strøm på Ullevaal sykehus. Foto: Magnus Braaten / TV 2

Strøm tror det store hoppet i antall skader på sommeren har sammenheng med at nordmenn senker skuldrene.

– Vi har jo ferie, vi samles med gode venner og drikker kanskje litt alkohol. Så sjekker vi ikke godt nok og tar litt ekstra sjanser, sier hun.

Tallene fra norsk ryggmargsskaderegister (NorScir) viser at menn utgjør mellom 65 og 75 prosent av alle ryggmargspasienter.

– Hvorfor er det sånn?

– Man kan vel tenke seg at menn tar litt flere sjanser, da, sier Strøm.

– Det snur fort

På Sunnaas sykehus har Vilde Enevold fått mange nære venner. Hun sier hun er lykkelig for livet hun har fått i rullestol, men legger ikke skjul på at hun gjerne skulle vært den foruten.

GAMLE VENNER: Fysioterapeut Anna-Beth Netteland (t.h.) har fulgt Vilde Enevold gjennom 30 år. Foto: Magnus Braaten / TV 2

– Friheten er nok det største savnet. Jeg vil dra på sykkeltur og klatre i fjellet, men så må jeg ha med meg disse fire hjulene overalt, sier Enevold.

– All medlidenheten er også ganske ille. Alle utenfor synes synd på deg, selv om du ikke gjør det selv. Jeg forstår dem godt, for jeg hadde tenkt sånn selv, sier hun.

Derfor ønsker 48-åringen å advare nordmenn i feriemodus:

– Ikke vær så impulsive. Folk må gjerne ta et bad, og de må gjerne drikke noen øl, men vær forsiktige. Få i det minste noen til å sjekke vannet før du stuper uti, for det snur fort. Det gjør det.