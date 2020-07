Sigrid Bonde Tusvik (40) om tiltakene etter hudkreften

Dette er den første sommeren etter at Tusvik fikk den skremmende beskjeden.

I februar fikk komikeren beskjed om at hun hadde basalcellekreft, etter å ha sjekket en føflekk øverst på brystet.

Da God kveld Norge møtte Gullruten-dronningen tidligere i sommer, snakket hun litt om føflekken.

PROGRAMLEDER: Sigrid Bonde Tusvik har ledet Gullruten siden 2017. Foto: NTB Scanpix/Berit Roald

– Jeg prøver å skjule den, men den ligger her, sier Tusvik i videoen øverst i saken, og peker på et plaster under singleten.

Solfaktor 50

Selv om Tusvik fikk beskjeden i slutten av april, bruker hun fortsatt plaster over såret.

– Jeg må gå med plaster i ett år.

Tusvik poengterer at hun ikke burde sole seg spesielt mye, og at hun bruker høy solfaktor.

– Det er veldig bra å bruke selvbruningskrem. Solfaktor 50, selvbruningskrem og ikke «ni-tane». Det er regelen.

– Må sjekke seg

40-åringen sitter med en singlet under intervjuet, og gjør et spøkefullt poeng ut av at hun egentlig burde hatt på mer klær.

– Jeg burde egentlig hatt en liten badeburka her. Jeg har faktisk en badeburka fra Tyrkia, men det er kanskje kulturell appropriasjon, at jeg går med badeburka? Det er vel ikke lov, sier hun lattermildt.

Da Gullruten-programlederen ble intervjuet angående kreften tidligere i år, sa hun at det var en skremmende opplevelse.

– Dette er et godt eksempel på at man må sjekke seg ofte. Både hud, livmorshals og bryst, sa Tusvik til TV 2.