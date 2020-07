VW Tiguan er på mange måter kompakt SUV-enes svar på VW Golf. Og som sin personbil-bror har bilen vært en stor suksess – også her hjemme.

Tiguan er en den mestselgende SUVen i Europa, og hevder seg også helt i toppen med de mest solgte SUVene i verden.

Da andre generasjon av bilen kom i 2016 var det mye snakk om at denne ville komme i GTE-utgave – som har vært VWs betegnelse på ladbar hybrid. Men slik ble det, til manges skuffelse, ikke.

Men etter fire år er det tid for en omfattende "midt i livet"-oppdatering. VW tar nå neste steg ved å elektrifisere, digitalisere og gjøre nye Tiguan mer tilkoplet. Dette vil gjøre at den kompakte folke-SUV-en bedre tilpasset utfordringer og krav.

Vi tipper denne modellen blir den nye norske bestselgeren av VW Tiguan.

Kommer som ladbar hybrid

VW elektrifiserer Tiguan med en ladbar hybrid, som får såkalt systemeffekt på 180 kW/ 245 hk. Tiguan eHybrid er en del av Volkswagens elektrifiserings-strategi.

Den starter alltid i helelektrisk modus, E-Mode, så lenge batteriet er tilstrekkelig ladet. Rekkevidden vil bli på opptil 50 kilometer WLTP (ikke endelig testet enda).

Systemet gjør det også mulig å spare elektrisk kraft til senere, for eksempel til kjøring gjennom bysoner med utslippskrav.

Endelig kommer Tiguan som ladbar hybrid

Tiguan eHybrid kan kjøres elektrisk i hastigheter opptil 130 km/t. I hybridmodus får den elektriske motoren hjelp av en effektiv TSI-bensinmotor. Disse to motorene sammen leverer gode ytelser, og den elektriske motoren gir et ekstra «boost» i GTE-modus. Ved et enkelt trykk på GTE-knappen, aktiveres begge systemene og maks systemeffekt.

Det er neppe veldig vågalt å satse noen mynter på at dette blir en Tiguan-bestselger i Norge ...

Kinesiske Byton vakte enorm oppsikt – nå kjemper merket for å overleve

Heftig Tiguan R

Søker man mer fart og spenning kommer for første gange en helt egen Tiguan R modell, med en 235 kW (320 Hk) TSI-bensinmotor. Motoren er den nyeste Performance TSI-motoren, og er spesielt tilpasset Tiguan R.

Et nytt 4x4-system, “R-Performance Torque Vectoring”, med et helt nytt antispinnsystem (selective wheel torque control) er utviklet for Tiguan R. Systemet fordeler drivkraften variabelt mellom front- og bakaksler, og mellom venstre og høyre bakhjul, og skal bidra til smidige kjøreegenskaper.

De ulike kjøremodusene (Comfort, Sport, Race, Individual, Snow og Offroad) gir føreren mange valgmuligheter, tilpasset kjørestil og underlag. Med et trykk på R-knappen på det nye multifunksjonsrattet, blir Tiguan R på et øyeblikk mer sportslig.

VW bekrefter ryktene: Denne er ikke langt unna

Nye VW Tiguan mer oppkoblet, og dermed bedre tilpasset nye tider

Rene dieselmotorer og designendringer

Nye Tiguan kommer med nye TDI-motorer som er blant de reneste som er utviklet i verden. Travel Assist-systemet sørger for kjøreassistanse i opptil 210 km/t. Siste generasjon av infotainmentsystem (MIB3) gjør at nye Tiguan har en rekke nye funksjoner for tilkopling til nettjenester. Et Harman/Kardon 480-watt lydsystem er gode nyheter for de som er opptatt av god lyd.

Klimakontroll-funksjonene er digitalisert med touch skyvekontroll og brytere.

Sist men ikke minst, er Tiguans nye LED matrix hovedlys med på å gi bedre sikkerhet under kjøring i mørket.

Legendarisk VW bensin-bil blir ny – men salget tar neppe av

Nye VW Tiguan R er en ganske heftig bil med 320 bensin-hestekrefter under panseret.

Fronten på nye Tiguan er helt fornyet med linjer som minner om den større Touareg. Panseret er høyere og grillen med LED hovedlykter er bredere, med den nye Volkswagen-logoen sentrert i fronten. Støtfangerne er også helt nye. Bak er Tiguan-navnet godt synlig under Volkswagen logoen. Også “4MOTION” bokstavene på 4x4 modellene er fornyet.

Det er planlagt å åpne for salg i Norge i løpet av andre halvdel av august.

Vi kommer tilbake med priser og nærmere spesifikasjoner så snart dette foreligger.

Helt nytt bilmerke: Denne skal 1.500 nordmenn kjøpe neste år

Video: Denne VW-reklamen ble for drøy ...

x