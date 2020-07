Fotballryktene: Dean Henderson med advarsel til Ole Gunnar Solskjær

Bayer Leverkusens Leon Bailey er ønsket av hele fire lag i Premier League, og Lucas Digne kan være vei bort fra Everton. Her er fredagens fotballrykter!

Dean Henderson har advart Ole Gunnar Solskjær og Manchester United at han ikke kommer til å vente så veldig mye lenger på å bli førstekeeper. 23-åringen har vært på lån i Sheffield United siden 2018. Chelsea skal være interessert i å hente Henderson til London, det melder Express.

Bayer Leverkusens Leon Bailey skal være på radaren til flere engelske lag, skriver Sky Sports. Både Liverpool, Manchester United, Everton og Manchester City skal være interessert i 22-åringen. Bailey har tre år igjen av kontrakten sin i Tyskland, men skal selv ha uttrykt et ønske om å forlate Bayer Leverkusen til fordel for England. City håper at Baileys vennskap med Raheem Sterling, skal hjelpe dem i kampen om angrepsspilleren.

Chelsea og Manchester City er ifølge ESPN, interessert i å hente venstreback Evertons venstreback Lucas Digne. Begge klubbene skal angivelig ha forsøkt å få Leicesters Ben Chilwell, uten hell, og Digne anses som et godt alternativ.

Både Tottenham og Chelsea ønsker å hente keeper Mike Maignan fra franske Lille. Tottenhams manager José Mourinho tror 24-åringen kan være en arvtaker etter Hugo Lloris. Det skriver The Sun.

Manchester United er villige til å låne ut forsvarsspiller Eric Bailly neste sesong. Ivorianeren har kun spilt 103 minutter i Premier League denne sesongen. Valencia skal være interessert i å hente 26 år gamle Bailly på lån, ifølge The Sun.

Sheffield United ønsker, ifølge Daily Mail, å hente forsvarsspiller Abdul Mumin (22) fra FC Nordsjælland. Ghaneseren har spilt i Danmark siden 2016 og har notert seg 22 kamper i Superligaen denne sesongen.