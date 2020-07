Klopp overrasket over at City ikke vinner ligaen

Liverpool-manageren er glad for at han ikke møter Pep Guardiolas menn hver helg.

Se Jürgen Klopps intervju med TV 2 øverst!

– Det overrasker meg at et lag som Manchester City ikke vinner ligaen. Jeg har sett kampene deres i år, jeg har ikke sett én eneste dårlig kamp av dem. Så lenge vi leverer den innsatsen vi gjorde i dag, så går det bra. Vi møter ikke City hver helg, sier Jürgen Klopp til TV 2 etter kampen.

Tyskeren kunne etter forrige serierunde feire det flere managere har prøvd før ham. For første gang på 30 år ble Liverpool seriemester. Likevel var det Manchester City som fremstod som seriemestere da lagene møttes på Etihad.

– Vi hadde våre sjanser, men vi utnyttet dem ikke bra nok. Vi er nødt til å akseptere at kampen ender 4-0. Jeg er veldig fornøyd med holdningen og innsatsen som spillerne mine legger ned, sier tyskeren.

De to største tapene Liverpool-manageren har hatt i Premier League har begge vært på Etihad. Torsdagens 4-0-tap og 5-0-tapet i 2017.

Liverpools solide midtstopper Virgil van Dijk slet også med å skjønne hvordan Liverpool tapte kampen så brutalt.

– Jeg kan ikke forstå at vi tapte 4-0 i dag. Det er alltid en mulighet for å tape borte mot City. Måten vi spiller på i dag, sjansene vi skaper, jeg synes vi fortjener bedre. Men realiteten er at vi tapte, vi burde gjort det bedre, sier nederlenderen.

– De utnyttet våre feil i dag, mens vi ikke klarte å utnytte deres feil.

Guardiola roser Liverpool opp i skyene

Pep Guardiola fikk se laget sitt score fire ganger mot seriemesteren, men etter kampen var han opptatt av å skryte av motstanderen.

– Vi prøvde å spille fotball og ta sjanser. Liverpool er det beste laget jeg har møtt når det kommer til høyt press. De hadde motet til å spille i dag også, mens vi da fikk muligheten til å straffe dem, sier Pep Guardiola til Sky Sports.

Det virket ikke som om Klopp hadde planer om å fokusere på tapet i lang tid fremover.

– At vi taper mot City er ikke noe nytt. Nå må vi komme oss videre, sier han.