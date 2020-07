Måtte stå æresvakt: Etterpå overkjørte de seriemesteren

Liverpool spilte sin første kamp etter å ha blitt seriemester for første gang på 30 år. Da dukket en gammel kjenning opp som forlot dem for å vinne troféer.

Manchester City – Liverpool 4–0

Se sammendrag fra kampen øverst!

Pep Guardiolas menn viste respekt før kampen da de sto æresvakt for den nybakte seriemesteren. Da Anthony Taylor blåste i gang kampen, var respekten borte.

– Det var en veldig fin kamp. Vi leverte en god kamp mot det beste laget i England, sier Pep Guardiola til TV 2.

Manchester City var nådeløse og ydmyket Liverpool med sifrene 0-4.

– Guardiola hadde installert et eller annet i guttene sine før kampen, for de slo sprintrekorden i Premier League med 146 sprinter. Det som ble formidlet før og under kampen sier hvor viktig det var å sette skapet på plass i direkte kamp mot Liverpool, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Liverpools stopperkjempe Virgil van Dijk måtte se Alisson hente ut fire baller fra eget mål. En uvanlig følelse.

– Jeg kan ikke forstå at vi tapte 4-0 i dag. Det er alltid en mulighet for å tape borte mot City. Måten vi spiller på i dag, sjansene vi skaper, jeg synes vi fortjener bedre. Men realiteten er at vi tapte, vi burde gjort det bedre, sier nederlenderen.

Liverpool vant Premier League da City tapte for Chelsea forrige uke.

– Denne var viktig for oss med tanke på resten av sesongen, spesielt fordi de var utrolig fokuserte. Jeg så da vi sto æresvakt hvor fokuserte de var. De takket ikke, de hadde kun fokus på kampen. Derfor er de best i Europa og Premier League. Jeg tror de har drukket mye øl den siste uken, men det var ikke noe øl i blodet da de skulle møte oss. Det fortjener de honnør for, sier Guardiola muntert til Sky Sports.

Forlot Liverpool for å vinne troféer

Etter Manchester Citys tap mot Chelsea forrige runde ble det klart at Liverpool tok sitt første seriemesterskap på 30 år. Filmer og bilder av Liverpool-spillere som festet til langt på natt florerte i sosiale medier.

Om det var dette eller motivasjon som ga utslag på torsdagens kamp er vanskelig å si. Men til tider kunne det se ut til at forsvarsspillerne til Liverpool fortsatt var på nachspiel, noe en tidligere Liverpool-spiller utnyttet.

Raheem Sterling viste seg fra sin beste side. Etter 25 minutter kom han seg forbi Joe Gomez, som tok livtak rundt Sterling som etter noen meter gikk i bakken.

Fra straffemerket var Kevin de Bruyne nådeløs. 1-0. Men Sterling som forlot Liverpool i jakten på troféer var ikke ferdig.

Etter 35 minutter var han sist på ballen som doblet ledelsen. Supertalentet Phil Foden leverte en strålende pasning til Sterling som vendte opp og la ballen bak Alisson.

– City er i ferd med å ydmyke Liverpool

Foden var ikke ferdig han heller. 20-åringen spilte vegg med Kevin de Bruyne og plutselig var han alene med Alisson. Iskaldt satte han ballen over Liverpool-keeperen og sørget for 3-0. Hans fjerde mål på de tre siste kampene.

– City er i ferd med å ydmyke Liverpool her, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– Vi ser i dag at Foden er en spiller Manchester City kommer til å få mye glede av i årene som kommer. En spiller som kommer til å bli topp-topp klasse, supplerte Nils Johan Semb.

Liverpool måtte traske til garderobene med 3-0 i bagasjen. Lite visste de om at det var et enda mer aggressivt Manchester City som kom utpå til den andre omgangen.

City skapte flere store sjanser, flere enn de gjorde i den første omgangen. Men det ble med et mål. Nok engang var det Kevin de Bruyne som var arkitekten.

– Det er et Liverpool-lag som har gått opp i limingen i andre omgang. Det har jeg ikke sett før. Det er store avstander og lite trykk i pedalene, sier TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Med en nydelig pasning traff han Sterling som dempet ballen og hamret ballen i mål via Alex Oxlade-Chamberlain. Så var det slutt for 25-åringen som ble tatt av banen.

– Jeg håper vi kan avslutte med FA-cup- og Champions League-finalen. Nå må vi prøve å vinne resten av det vi er med i, sier Sterling etter kampen.

Saken oppdateres!