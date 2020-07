Dramatiske sluttminutter sørget for Moldes første poengtap

Kristiansund nektet å gi seg mot Molde. Fire minutter på overtid fikk de betalt for det.

Kristiansund – Molde 2–2

Molde lå an til å vinne sin femte strake kamp, men da Flamur Kastrati gikk i bakken fire minutter på overtid snudde alt. Dermed gikk den regjerende seriemesteren på sitt første poengtap for sesongen.

– Det er surt å slippe inn et straffespark i siste sekund. Man sitter igjen med følelsen av at man tapte to poeng, det er ikke den beste følelsen å sitte igjen med, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

Dermed har Bodø/Glimt fått en luke på to poeng til Molde etter fem seriekamper. Det er en luke som Molde-treneren ikke mister nattesøvnen av ennå.

– Vi har bare spilt fem kamper. Fokuset vårt er ikke på Bodø/Glimt nå, vi får se på tabellen når vi kommer litt utpå høsten, sier Moe.

Fire mål ble det til slutt i kampen, og KBK-spillere var sist på samtlige av dem.

– Føler vi får med oss et poeng på en dårlig dag

Først scoret Amahl Pellegrino da Martin Bjørnbak stolte litt for mye på intuisjonen. Midtstopperen lot en høy ball gå over ham, men bak lurte målgarantisten Pellegrino.

– Jeg føler vi får med oss et poeng på en dårlig dag. Vi klarer ikke å etablere ordentlige angrep. Det blir en liten seier i dag, så vi er fornøyd, sier Pellegrino til TV 2 etter kampen.

– Hva mener du dere ikke gjør bra nok i dag?

– Vi er for gavmilde i eget felt. Det er ikke noe som kjennetegner oss til vanlig. Men noen ganger blir det slik, man kan ikke være feilfri i 30 kamper.

Molde snudde kampen etter at Aliou Coly var uheldigda han skulle blokkere skuddet til Etzaz Hussain, i KBK-målet sto en hjelpeløs Eirik Holmen Johansen. Kort tid etterpå var Pål Erik Ulvestad sist på en ball som gikk i eget mål.

Molde ropte på straffe tidlig i kampen da Magnus Wolff Eikrem gikk i bakken, etter å ha blitt truffet av beinet til Aliou Coly, men dommer valgte å ikke dømme straffe.

– Klar straffe, klar straffe, sa Eikrem til Eurosport i pauseintervjuet.

Det gjorde han derimot i andre enden, fire minutter på overtid.

Andreas Hopmark gikk frem og sendte Andreas Linde i feil hjørnet. Dermed sikret KBK seg et viktig i poeng, og befinner seg nå på tredjeplass i Eliteserien.