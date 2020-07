Smitterekord i USA

Torsdag er det meldt om rekordhøye 50.700 nye smittetilfeller i USA. Til sammenlikning ble det meldt om 22.287 nye smittetilfeller i landet 2. juni.

Antallet nye smittede per dag har dermed fordoblet seg fra forrige måned.

36 av statene har også en økning i hvor stor prosentandel av koronatestene som er positive, det skriver AP.

Økningen i smittede kan forklares med at stadig flere testes for viruset, men manglende bruk av munnbind og at smittevernreglene i landet ikke følges, trekkes også frem som årsaker til økningen i registrerte smittetilfeller.

Staten Florida meldte også om rekordhøye 10.000 nye smittetilfeller, torsdag. Det er seks ganger mer i forhold til hva de daglige smittetallene i staten var for en måned siden.

Smitterekorden kommer altså noen dager før USAs nasjonaldag 4. juli. Flere fra de amerikanske helsemyndighetene har advart mot å danne store grupperinger på denne dagen, da det kan føre til at smitteøkningen eskalerer ytterligere.

President Donald Trump uttalte seg om smittetallene til Fox Business, onsdag. Da sa han at han tror at virussituasjonen vil roe seg.

– Jeg tror at viruset på et eller annet tidspunkt kommer til å forsvinne, jeg håper det, sa Trump.

USA har meldt om mer enn 2,7 millioner smittede, og mer enn 128.000 dødsfall. Totalt er det meldt om 10,7 millioner koronasmittede i verden.

USA har dermed 25 prosent av verdens registrerte koronasmittetilfeller, til tross for at landets omtrentlige 328 millioner innbyggere kun tilsvarer cirka fire prosent av verdens totale befolkning.