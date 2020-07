Sander Berge scoret sitt første Premier League-mål i ydmykelsen av Tottenham

Sheffield United - Tottenham 3-1

Se Berges scoring i videovinduet øverst!

Med sitt første Premier League-mål og en assist var Sheffield Uniteds Sander Berge med på ydmyke Tottenham 3-1 torsdag kveld.

– Kong Berge av Bramall Lane, utbrøt TV 2-kommentator Kasper Wikestad mens nordmannen storspilte i sluttminuttene.

TV 2s ekspertene lar seg begeistre av Sander Berges scoring.

– Det er en gjennomtenkt avslutning. Han la ballen til rette og det var plass i det lengste hjørnet. Spørsmålet var om han klarer å sette den, men det klarte han, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland om Berges scoring.

– Han brukte førsteberøringen til å dra seg litt vekk og få mer plass. Det gir litt mer skrå vinkel, men gjør ingenting så lenge han finner hjørnet. Det er herlig å se, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

I andre omgang sørget Lys Mousset for 2-0 for Sheffield United. Mot slutten av kampen satte Berge opp Ollie McBurnie, som scoret 3-0. Like før overtid trillet Harry Kane inn 1-3-reduseringen for Tottenham.

Sheffield United ligger på sjuendeplass med sju poeng opp til fjerdeplass, mens Tottenham er nummer ni med ni poeng til den siste plassen som definitivt gir Champions League-spill neste sesong.

Incredible 👏



Today’s Man of the Match 🇳🇴🔥 pic.twitter.com/6MwzUH59Y1 — Sheffield United (@SheffieldUnited) July 2, 2020

– Nydelig fyr

Sander Berge har fått en ny rolle i Sheffield United. Etter å ha spilt dypt på midtbanen i både Vålerenga og Genk, er han nå flyttet opp som indreløper.

– Det er herlig å se. Han har måttet jobbe hardt etter at han kom til Sheffield United, men se gleden blant lagkameratene. Det er herlige bilder, kommenterer Thorstvedt på jubelbildene av Berge og Sheffield United-spillerne.

– Han er en nydelig fyr, så dette var fortjent. Han har trent steinhardt og jobbet seg inn i dette laget, så får han denne belønningen i form av en scoring. Det er en stor dag for ham, sier Hangeland.

Berge spilte hele kampen på midtbanen for Sheffield United.

Bisarr VAR-situasjon

Sekunder etter Berges scoring trodde Tottenham og Harry Kane at de hadde scoret 1-1, men etter bruk av VAR ble scoringen annullert fordi ballen hadde vært borti armen til Lucas Moura før Kane fikk ballen.

– Det er en bisarr situasjon som vi må si et par viktige ting om. Utfra regelverket er det en korrekt avgjørelse, for hvis du på noen som helst måte bruker armen til noe som fører til mål, skal VAR ta det vekk. Men Lucas Moura blir taklet, skulle hatt frispark og ble kanskje skutt i overarmen. Det er noe galt med regelverket, men det er rett bruk, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland om situasjonen.

Fem minutter før pause vil mange mene at Sheffield United-spiller Oliver Norwood burde vært utvist etter å ha kjørt albuen i hodet på Heung-min Son, men hjemmelagets spiller slapp unna med et gult kort.

I andre omgang hadde Kane to baller til i mål, men også her måtte Tottenham-spissen se scoringene bli annullert. I stedet var det Lys Mousset som scoret kampens andre mål for Sheffield United. Sju minutter før full tid gjorde Berge et strålende forarbeid til Ollie McBurnie, som scoret 3-0.

Like før full tid reduserte Harry Kane til 1-3 for Tottenham.