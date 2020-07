De stod i frontlinjen mot viruset mens 800 døde om dagen – nå advarer de andre

Legene i New York kommer med en kraftig korona-advarsel.

New York ble regnet som episenteret i USA, og da det stod på som verst kunne opptil 800 mennesker miste livet daglig.

Nå har staten fått kontroll på antall smittede, og har hatt en nedgående kurve over lengre tid. Dette har ført til at staten kan starte en gradvis gjenåpning.

Mange andre steder i landet er derimot statistikken langt fra oppløftende. USA hadde nesten 50.000 nye bekreftede smittede onsdag, og satte femte smitterekorden på litt over en uke.

I tillegg stiger koronasmitten i 40 av 50 stater, hvorav statene Florida, California, Texas, Arizona, Georgia og North Carolina er hardest rammet.

Nå advarer legene som stod på frontlinjen i New York mot å ikke ta utviklingen på alvor.

– Jeg kommer ikke til å slappe av, for dette er ikke over enda. Dette er ikke tiden hvor vi kan ta foten av gassen, dette er tiden hvor vi må presse enda hardere, sier Allon Mordel, som er sykehusdirektør ved K Health i New York til Reuters.

– Utrolig skummelt

I New York har nesten 420.000 vært bekreftet smittet, og over 32.000 har dødd med korona, viser Worldometers sin oversikt.

Mens så mange som 800 kunne miste livet daglig, har dødsraten nå stabilisert seg på rundt 25.

En turnuslege ved Columbia Univeristy Medical Centre forteller at ting sakte, men sikkert er på vei tilbake til normalen i New York. Samtidig er hun svært bekymret over utvikling ellers i landet.

– Det er utrolig skummelt å se utviklingen i Texas, Arizona og Florida. Jeg er redd for at de er i ferd med å gå gjennom det vi opplevde, som var overveldende og helt grusomt faktisk, med tanke på hvor mange som døde, sier Jennifer Haythe til Reuters.

EPISENTER: En eldre mann blir fraktet inn i en ambulanse i slutten av april, da episenteret for koronavirset var i New York. Foto: Stephanie Keith / Getty Images / AFP

Ber andre stenge ned

Haythe mener statene burde tatt grep for flere uker siden, og får støtte av flere andre New York-leger.

– De må stenge ned staten og håndheve «lockdown», og folk må bruke munnbind. Viruset er ondt og diskriminerer ikke, sier lege Arabia Mollette ved Brookdale Univeristy Hospital Medical Centre i Brooklyn til Reuters.

Sykehusdirektøren ved K Health er klar på hva som må gjøres når man ser at mange blir smittet og at viruset sprer seg raskt.

– Da må man ta hvert eneste grep som er mulig for å minske farten og hyppigheten det sprer seg i, sier Allon Mordel.

Kommer aldri til å glemme

Legene forteller at opplevelsene de har fått mens de har jobbet under pandemien har satt sine spor. Noen sliter med å sove, andre forteller om traumer.

– Det psykiske traumet fra alt kommer helt klart bli noe jeg må bære med meg resten av livet. Jeg kommer aldri til å glemme ansiktene til pasientene mine og hvordan de så på meg før de døde, sier Arabia Mollette.

Selv om ting har stabilisert seg i staten, forteller de at de ikke kommer til å senke skuldrene.

– Det var som en krigssone. Det er fortsatt travelt, men det føles ikke lenger som at man står overfor dommedag, som vi opplevde da det stod på som verst. Samtidig er vi fortsatt veldig bekymret og tar en rekke forholdregler, sier Mollette.