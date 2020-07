– Hun fikk jentene til å stole på henne, og lurte dem inn i en felle

Torsdag morgen amerikansk tid ble den tidligere sosietetskvinnen Ghislaine Maxwell pågrepet av amerikansk politi.

Maxwell er tiltalt for å ha hjulpet milliardæren Jeffrey Epstein med å forgripe seg på en rekke mindreårige jenter.

– I dag offentliggjør vi arrestasjonen av en av skurkene i denne saken. Vi har diskret holdt øye med Maxwell over en periode. For en stund tilbake siden fikk vi nyss i at hun holdt seg i skjul på en luksuriøs eiendom i New Hampshire, sa William F. Sweeney Jr i FBI under en pressekonferanse torsdag.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters kjøpte Maxwell eiendommen i Bradford i New Hampshire i desember i fjor. Eiendommen ble kjøpt med kontanter, og Maxwell brukte et selskap for å skjule identiteten sin.

BODDE HER: Ghislaine Maxwell skal ha oppholdt seg på en luksuriøs eiendom i den lille byen Bradford i New Hampshire siden desember i fjor. Foto: Brian Snyder

Tiltale på seks punkter

Den tidligere sosietetskvinnen vil bli fremstilt for retten senere torsdag.

Tiltalen mot Epsteins høyre hånd dreier seg om forhold som skjedde fra 1994 og frem til minst 1997.

– Maxwell hadde både et personlig og profesjonelt forhold til Epstein, og hun hjalp Epstein med å skaffe jenter helt ned i 14-årsalderen, sa statsadvokat Audrey Strauss.

Tiltalen mot Maxwell er på seks punkter:

* Medvirkning til rekruttering av mindreårige til å reise og delta i ulovlig seksuell aktivitet.

* Medvirkning til å transportere mindreårige for å delta i ulovlige seksuell aktivitet

* Rekruttering av en mindreårig til å delta i ulovlig seksuell aktivitet

* Transportering av en mindreårig for å delta i ulovlig seksuell aktivitet

* To tilfeller av falsk forklaring

* For å ha hatt en rolle i «seksuell utnyttelse og misbruk av flere mindreårige jenter av Epstein».

Slik jobbet Maxwell og Epstein

Statsadvokaten forklarte videre hvordan Maxwell lurte de mindreårige jentene.

– De hadde en metode hvor de spurte jentene om livene deres, og latet som om de hadde en interesse for dem, sa Strauss.

– Maxwell og Epstein jobbet sammen for og få jentene til å reise til Epsteins eiendommer i New York, New Mexico og Florida. Noen av overgrepene fant også sted i Maxwells bolig i London.

Sist gang Ghislaine Maxwell var i politiets søkelys var i 2016. Da stilte hun til avhør i saken, hvor hun nektet for alle anklager rettet mot henne.

Nå har politiet siktet henne for falske forklaringer.

– Maxwell løy fordi sannheten var så forferdelig. Hun fikk jentene til å stole på henne, og lurte dem inn i en felle, sa Strauss.

Ber prins Andrew ta kontakt

Flere profilerte personer har blitt trukket inn i Epstein-saken. Blant disse er britiske prins Andrew. En av de fornærmede kvinnene, Virginia Roberts Giuffre, hevder at hun ved tre anledninger i 2001 hadde sex med prinsen. På dette tidspunktet var hun 17 år gammel.

Her er prins Andrew avbildet sammen med Virginia Roberts Giuffre og Ghislaine Maxwell. Giuffre hevder hun ved tre anledninger i 2001 hadde sex med prinsen. Da var hun kun 17 år.

Prinsen har tidligere nektet for disse anklagene, og har heller ikke ønsket å samarbeid med amerikansk politi.

– Vi ønsker at prins Andrew skal komme inn og prate med oss. Våre dører er åpne, og vi ønsker at han skal få muligheten til å gi sin forklaring, sa Strauss.

Den britiske prinsens advokater sier til CNN at de ikke vil kommentere pågripelsen. Det ønsker heller ikke representanter fra Buckingham Palace. Prinsen er ikke nevnt i siktelsen mot Maxwell.

Statsadvokaten la avslutningsvis ikke skjul på at hun var tilfreds med at Maxwell endelig var pågrepet.

– Etter å ha holdt seg skjul i mange år, er Maxwell endelig tiltalt for sin rolle i disse kriminelle handlingene. Vi vil gjøre alt i vår makt for å gi rettferdighet til de utsatte jentene, sa Strauss.