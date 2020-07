Har akkurat fått åpne – nå gjør myndighetene helomvending

Etter måneder med restriksjoner flommer nå folkemengder til barer og nattklubber i USA. Samtidig advarer helsemyndigheter om at disse stedene er nye « hotspots» for koronaviruset, og at besøkene bidrar sterkt til den mørke statistikken som preger USA.

For femte gang på litt over en uke, registrerer landet rekordmange nye smittetilfeller på ett døgn. Onsdag ble nesten 50.000 nye smittetilfeller bekreftet i landet, melder The New York Times.

Myndighetene i California, Texas og Arizona, hvor tallene på nye smittede også er rekordhøye, har beordret hundrevis av nyåpnede barer om å stenge, skriver avisen.

Også barene i Colorado, hvor barene bare har vært åpne i to uker med begrenset kapasitet, har eierne fått beskjed om å midlertidig sette kroken på døra.

I andre stater har lokale helsemyndigheter gitt bøter og tatt fra skjenkebevillingen fra en rekke steder ettersom de ikke klarte å følge smittevernreglene.

Bakgrunnen er at en stadig større del av smitten i USA, kan spores tilbake til barbesøk.

– Må slutte

Myndighetene i Louisiana har sporet minst 100 smittetilfeller til utelivsområdet Tigerland i Baton Rouge. I Minnesota har 328 tilfeller blitt knyttet til barer rundt i staten.

I Michigan har nesten 140 tilfeller blitt sporet tilbake ett serveringssted. Dette førte til at guvernøren Gretchen Whitmer stengte innendørsservering i deler av staten, melder The New York Times. Det samme ble bestemt i California.

Under en høringen tirsdag, sa Anthony Fauci at innbyggerne må stoppe å gå til barer.

– At mange samler seg innendørs på en bar, er ikke bra. Vi må virkelig slutte med det, sa USAs fremste smittevernekspert tirsdag ifølge CNN.

IKKE ALKOHOL: Folk nyter drikkevarer på en bar i Pittsburgh søndag. Fra og med tirsdag fikk ikke stedene i fylket Allegheny County servere alkohol. Foto: Gene J. Puskar / AP

– Dømt til konkurs

Baransatte og eiere har uttrykt at de føler de får skylden på sosiale medier og av politikere for landets lite gjennomtenkte gjenåpning.

En ny runde med nedstengninger kan få katastrofale konsekvenser for bransjen, som allerede sliter økonomisk. I tillegg setter mange spørsmål ved at det er store forskjeller fra stat til stat. Noen steder må barer stenge, mens i andre kan folk spise innendørs, gå på treningssentre og handle på kjøpesenter.

I Texas gikk en gruppe baransatte sammen om å saksøke guvernøren etter en ny runde med nedstengning, ettersom de mente han «dømte dem til konkurs», skriver The New York Times.

STENGT: Barstolene er igjen parkert oppe på bordene i baren South Tyler Speakeasy i Texas etter at barene ble bedt om å stenge i staten 26. juni. Foto: Sarah A. Miller / Tyler Morning Telegraph / AP

Stopper gjenåpning

De rekordhøye koronatallene USA har tvunget mer enn halve landet til å bremse planene om gjenåpning, melder The Financial Times.

Ifølge avisen er statene Florida, California, Texas, Arizona, Georgia og North Carolina hardest rammet.

I Florida økte antall smittede med mer enn 9000 på 24 timer onsdag.

Barene ble stengt den 26 juni i staten, men myndighetene er reserverte i forhold til ytterligere nedstengning.

– Vi skal ikke tilbake til å stenge ned ting. At folk går på jobb, er ikke årsaken til at mange blir smittet, sier guvernør Ron DeSantis.

Han pekte i stedet på at mange unge ikke respekterer smittevernreglene som en mulig årsak til de dystre tallene, skriver The Financial Times.