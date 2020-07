Jorun (63) jobbet i 15 år på Norges fremste spionskip. Fortviler etter skrekkbeskjed

Jorun Johansen (63) har i 15 år jobbet som forpleiningsassistent på skipet FS «Marjata». Til tross for hennes lojalitet gjennom så mange år, ble hun i mars satt på land for godt.

– Det var ingen som hadde fått noen som helst beskjed før en mail ble hengt opp på utsiden av messa. Vi fikk helt hakeslepp, sier Johansen til TV 2.

Mannskapet fikk plutselig beskjed i starten av 2019 om at aldersgrensen for pensjon var endret fra 70 til 63 år. Hun og kaptein Victor Langaune, hadde dermed bare ett år igjen før de måtte pensjoneres – syv år før de hadde planlagt.

Forpleiningssjef på båten, Max Rudberg, hadde allerede fylt 64 år da han fikk beskjed om at han var på sin siste tur.

– Det føles som at de bare har sagt at «ja, nå har vi ikke bruk for dere mer». Så det føles rett og slett ut som at vi har fått sparken, sier Johansen.

Hemmelig skip

Konflikten handler om at de ansatte på «Marjata» fikk sivile arbeidskontrakter siden spionbåten ble holdt skjult fra allmennheten. Skipet ble omtalt som et forskningsskip.

SPIONSKIP: Det super-avanserte skipet, Marjata, har siden 2014 vært brukt av E-tjenesten i etteretningsarbeid. Foto: Erik Birkeland / Romsdals Budstikke

Deres sivile arbeidskontrakter har andre retningslinjer enn Forsvarets kontrakter, og i kontraktene til de tre saksøkerne står det at de er «ansatt i henhold til Skipsarbeidsloven». Disse kontraktene har TV 2 fått innsyn i.

– Skipsarbeiderloven er ganske klar på at den er ufravikelig. Den har en 70 års aldergrense, og man kan ikke bli sagt opp før det. Det er presisert i kontrakten at denne loven gjelder, så hvordan de har tenkt at de skal tvinge noen til å gå av – det klarer jeg ikke å se at de har et rettslig grunnlag for å gjøre, sier Eskild Freibu, advokat og universitetslektor ved Universitetet i Tromsø.

Han reagerer på E-tjenestens behandling av deres tre tidligere ansatte.

– Blir man enig om at noen skal slutte så er det selvfølgelig greit, men ikke om det fremstilles slik at man rett og slett ikke har et valg, sier Freibu.

E-tjenesten ønsker ikke kommentere saken.

– Denne saken er i prosess i rettsapparatet. Utover det har vi ingen kommentar, skriver de i en e-post til TV 2.

Tidligere sjef bekrefter aldersgrensen

TV 2 har vært i kontakt med to av de tidligere sjefene til Jorun og hennes to kolleger. Den ene var sjef frem til 2018, og var den som skrev under kontrakten med de tre. Begge de to tidligere sjefene bekrefter at det er 70 år som gjelder.

– Jeg synes dette er veldig synd. Dette er folk som har gitt noe til tjenesten, og vært lojale arbeidstakere. Det er veldig synd at de skal bli behandlet sånn, sier den tidligere sjefen.

Han ønsker ikke å stå frem med navn i denne saken, men sier han vil vitne på vegne av sine tidligere ansatte.

– Jeg synes det rettslige i det her taler i deres fordel. Jeg klarer ikke helt å forstå hvorfor E-tjenesten gjør det på denne måten. Om det var et problem, burde det blitt tatt opp slik at de kunne forhandlet om det, sier han.

Forlik på 1,8 millioner kroner

Jorun Johansen tilbringer nå pensjonisttiden på hytta på fjellet i Gol kommune. Hun har lite til overs for E-tjenesten.

– De skal passe på landet vårt, og for å passe på landet vårt bør de klare å passe på sine egne også, sier hun og sukker.

Det er ikke bare Jorun og hennes to kolleger som har tatt E-tjenesten til retten. Også en fjerde mann mistet jobben siden han var blitt for gammel, og valgte å saksøke E-tjenesten via sitt fagforbund. Den saken skulle gått i retten mandag 15. juni, men dagen før godtok mannen et forlik på 1,8 millioner kroner.

Mannen var kaptein på E-tjenestens andre spionskip, Eger. Han forteller til TV 2 at han hadde forventet en større sum.

– Jeg hadde forventet mer, men det er alltid en risiko tilknyttet til det. Plutselig ender man opp med enda mindre.

Han legger ikke skjul på at han ikke er fornøyd med saken.

– Hele opplegget har vært en tragedie. Det har vært en råtøff periode, og jeg klarer ikke å skjønne hvordan de kjører et slikt løp mot sine egne ansatte som har gjort så mye for tjenesten i mange år.