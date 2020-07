Danmark åpner grensen for seks land utenfor EU

Danmark åpner grensen for reisende fra seks land utenfor EU.

Utenriksdepartementet har bestemt at reisende fra Australia, Canada, Japan, New Zealand, Sydkorea og Thailand får reise til Danmark, ettersom landene oppfyller krav om lav nok smitte. Myndigheten stiller imidlertid krav om at reisende må ha minst seks overnattinger, står det i pressemeldingen.

Alle landene har derimot innreiserestriksjoner eller krav om karantene for danske reisende. Det betyr at reise til disse destinasjonene fortsatt frarådes, skriver Utenriksdepartementet.

I tillegg hever de danske myndighetene reiserestriksjonene til de svenske regionene Kronoberg, Blekinge og Västerbotten.

Utenriksdepartementet i Norge fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet gjelder til 20. august. Et unntak gjøres for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav, fra og med 15. juni.

Fra og med 15. juli gjøres det unntak for reiser til land i EØS/Schengen som tilfredsstiller visse smittekrav.