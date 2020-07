Danmark og Finland åpner for reiser til en rekke land – Norge er fortsatt i tenkeboksen

Gjør vi som danskene, kan du om to uker reise karantenefritt til de fleste land i EU. Men Storbritannia og Sverige ser det ut til at du kan glemme i sommer.

Onsdag gjenåpnet flytrafikken til det meste av Europa, og mange setter seg nå på flyet til Spania og andre reisemål som norske myndigheter fortsatt fraråder reiser til.

Først om en uke får vi vite hvilke land utenfor Norden du kan reise til fra 15. juli uten karanteneplikt ved hjemkomst.

Danmark sier ja til nesten alle, unntatt Sverige

Danmark har allerede åpnet opp sine grenser for nesten hele EU (og Sveits), og danske myndigheter bruker kriterier for gjenåpning som ligner de norske, med blant annet krav til lavt smittetrykk i landene som fritas for karantene.

Danskene sier fortsatt blankt nei til det meste av Sverige, men gjør nå et unntak for Västerbotten langt nord i landet. Dessuten frarådes også reiser til Storbritannia, Portugal og Romania.

ÅPNET OPP: Danskene kan reise karantenefritt til de fleste land i EU, men ikke til Sverige. Foto: Kart fra Udenrigsministeriet, Danmark

Uvisst om Norge følger Danmark

De norske reglene har noen tilleggskrav som kan bety at Norge åpner opp for færre land enn det Danmark nå har gjort. Og siden smittesituasjonen endrer seg hele tiden, så kan det for enkeltland på kort varsel bli innført karanteneplikt ved hjemkomst.

– Vi ønsker først og fremst å åpne for land som har tilsvarende smittesituasjon som Norge, sier overlege Siri Helene Hauge ved FHI.

Hun advarer om at det fortsatt kan komme utbrudd lokalt i landene som blir åpnet for nordmenn.

Finland åpner for 12 land

Også våre naboer i Finland får nå lettelser i reisereglene, men myndighetene der har lagt seg på en mer restriktiv linje enn Danmark og åpner for karantenefrie reiser til bare 12 land utenom Norden og de baltiske nabolandene.

Fra 13. juli kan finnene fritt reise til Tyskland, Italia, Østerrike, Hellas, Sveits, Slovakia, Slovenia, Ungarn, Liechtenstein, Kroatia, Kypros og Irland.

IKKE HIT: Finnene kan reise fritt til 12 nye land fra 13. juli, men ikke til Spania.

Men Finland holder fortsatt stengt for blant annet Sverige, Storbritannia, Spania, Portugal, Frankrike, Polen, og Benelux-landene. Hva Norge lander på om en uke, vil ikke FHI si noe om nå.

– Situasjonen forandrer seg ganske raskt i ulike land, så det som gjelder nå kan endre seg om en eller to uker, sier Hauge.

Ikke ulovlig å trosse reiserådene

Det er ikke ulovlig for nordmenn å reise til land som norske myndigheter fraråder reiser til.

– Det er viktig at folk tar høyde for at de kommer til et sted med mye smitte, sier Hauge.

Hun ber særlig folk i risikogruppene om å tenke seg om før de bestiller seg en utenlandstur.

Og reiser du til land som ikke har fått klarsignal fra norske myndigheter, da må du i ti dagers karantene ved hjemkomst. Det gjelder selv om du bare har vært på handletur i Sverige.

Fortsatt mye smitte i Sverige

Til nå har over 5000 svensker dødd av covid-19 (mot 251 dødsfall i Norge), og smittetallene stiger stadig. I forrige uke ble det registrert 9094 nye smittetilfeller i Sverige, det er det høyeste antall smittede som er registrert i en enkelt uke siden pandemien brøt ut. FHI mener det kan ta tid før vi får fri ferdsel uten karanteneplikt over svenskegrensen.

– Det er vanskelig å love noe for Sveriges del i ukene fremover i hvert fall, sier Hauge.